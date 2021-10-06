新华社北京10月6日电题：美丽中国新图景——国庆经济成就盘点之“生态篇”

新华社记者高敬

岭南绿意浓浓、江南稻田金黄、东北枫红似火……金秋十月，祖国大地被点染成一幅五颜六色的画卷。

环境更好，生态更优，群众的环境满意度越来越高，美丽中国新图景正徐徐铺展。

污染少了环境更好

秋日里，漫步江苏南京仙林大学城，两年前的“黑臭河”摇身一变成了新十里长沟，如同一条绿带串起各高校校区，成为令人赏心悦目的美景。

2018年，仙林街道开展水环境治理，对辖区内12条河道、352个出水排口全面排查整治。街道网格化把大伙联成一体，所有驻区单位共同参与，历时两年彻底消除了劣Ⅴ类水质。

今年2月，仙林街道又启动餐饮油烟整治，对105条商业街区、40个小区、临街商铺1636家餐饮店的1158个油烟排口进行地毯式、拉网式排查。目前，433个问题排口已全部整改到位。

像南京仙林街道一样，近年来我国各地在大气、水污染治理方面的举措更加精准、更加科学，污染治理的成效更加明显。

水质改善成效突出。生态环境部的数据显示，今年1月至8月，3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ至Ⅲ类）断面比例为81.5%，同比上升0.9个百分点；劣Ⅴ类断面比例为1.4%，同比下降0.9个百分点。

蓝天白云正在成为常态。今年前8个月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为86.3%，PM2.5平均浓度为29微克/立方米，同比下降6.5%。

尤其让人感到欣喜的是，今年8月，北京市空气中PM2.5月均浓度18微克/立方米，为历史同期最低，继6月份18微克/立方米、7月份16微克/立方米后，连续3个月月均浓度保持“10+”水平。

乡村环境更美更宜居

文化广场红砖铺地、农家庭院干净整洁……金秋时节，走进辽宁省昌图县三江口镇二河村，一幅美丽的乡村画卷映入眼帘。

看着眼前的景色，人们想不到，几年前的二河村却垃圾成堆、柴垛占道、污水横流，甚至没有一条像样的村路。

在实施乡村振兴战略的大背景下，持续改善农村生态环境，保护好“城市的后花园”成为一项重要任务。

生态环境部部长黄润秋介绍，目前全国行政村的生活垃圾处置体系覆盖率达到90%以上，农村生活污水治理率达到25.5%，基本建立了农村生活污水排放标准和县域规划体系。农药化肥减量的同时，新型粪污综合利用率达到76%以上，秸秆综合利用率达到86.7%。

这个黄金周，北京连绵阴雨，每天仍有数千游客来北京喇叭沟原始森林景区踏秋赏叶。丰富的植被种类，五彩斑斓的色彩，让这里成了童话般的世界。随着生态环境不断改善，当地利用空气优、生态好等优势发展旅游业。十一假期，附近的宾馆、民宿房间可谓“一房难求”。

青山起伏、风光旖旎，很多地方的乡村告别脏乱差，成了山水画，既巩固提升优化了乡村的原有自然风貌，又留住了历史记忆和美好乡愁，实现了生态保护与经济发展的双赢。

人与自然更加和谐

憨态可掬的熊猫、造型美观的孔雀、悠然自得的小象……国庆节前，一组组造型别致、内涵丰富的立体花坛在昆明市区惊艳亮相，引得路人频频驻足拍照。

再过几天，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议将在春城昆明举办。漫步街头，COP15宣传标语和形象标识不时映入眼帘，盛会将至的热烈氛围扑面而来。

今年以来，生物多样性方面的新闻成了街头巷尾的热点话题——云南野象旅行团北巡，大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”，“微笑天使”长江江豚频繁亮相，三江源国家公园等地的雪豹频繁现身……

我国生物多样性保护取得扎实成效，人与自然的关系更加和谐。很多地方农牧民不再是大自然的索取者，而是当上了野保员、林保员、湿地保护员，成为“生态卫士”。

保护自然生态的举措将更实更“给力”——

在祖国北疆，自10月1日起，《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》正式施行，将推动内蒙古依法保护草原、维护生态安全，实现草原资源永续利用。

在长三角，三省一市建立长三角区域林长合作机制，林长携手护绿，共同建设长三角区域林长制改革示范区，全面实现区域内森林、湿地、生物多样性保护信息共享。

在鄱阳湖畔，从9月上旬开始，江西都昌候鸟自然保护区的护鸟员们除了每天巡护3次外，还忙着发放护鸟宣传单。周边村民环保意识不断提升，主动参与到候鸟保护行动中，当地爱鸟护鸟的氛围更加浓厚。

(责编：胡永秋、杨光宇)