全海深载人潜水器“奋斗者”号正式投入常规科考应用
2021年10月06日17:07 | 来源：新华网
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新华社“探索一号”10月6日电（记者陈凯姿）我国自主研发的全海深载人潜水器“奋斗者”号，近日已在马里亚纳海沟正式投入常规科考应用。
“奋斗者”号由“探索一号”科考船搭载，今年8月11日从海南三亚出发，参与执行TS21航次深海科考任务，目前已在返航途中。
据中国科学院深海科学与工程研究所专家介绍，在马里亚纳海沟“挑战者深渊”下潜作业期间，“奋斗者”号开展了利用测深侧扫设备进行目标搜寻及地形探测、采集深渊海底沉积物、岩石和生物样本、搭载沉积物保压取样装置海试等作业任务。
“奋斗者”号曾于2020年11月在“挑战者深渊”开展载人下潜海试，并成功坐底10909米。该潜水器重约36吨，额定载员3人，设置3个观察舱和两个机械臂，装配7台摄像机和7部声呐设备，还配备柱状沉积物取样器、宏生物吸取装置、保温生物箱、液压钻切一体机等作业工具，可在万米海底连续作业时间不低于6小时。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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