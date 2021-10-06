新华社合肥10月6日电 题：昔日“千疮百孔” 如今“生态优先”——安徽马鞍山废弃矿山“变形记”

新华社记者姜刚

玻璃栈道赏景、漂流等水上娱乐项目接二连三跃入眼帘，狮子、斑马等数十种动物在秋日下安然自得……国庆期间，位于安徽省马鞍山市当涂县的安徽大青山野生动物世界吸引了不少游客，他们有的体验水上项目，有的在山野间驻足拍照留影，尽情享受着长假的快乐。

三年前，这个“网红”生态旅游景点还是一个“千疮百孔”的废弃矿坑。安徽大青山野生动物世界管理有限公司以市场化方式对该矿坑进行修复治理，总投资约1亿元，结合矿坑生态功能修复和后续资源开发利用、产业发展等需求，修复治理矿区面积约120亩，2018年开工建设，2020年竣工。

安徽大青山野生动物世界管理有限公司董事长林修金说，公司利用修复后矿坑建设景观项目，将一个废弃的矿坑打造成水上乐园，并与野生动物世界项目结合，构建成集生态修复、休闲娱乐、动物观赏、动物科普于一体的综合项目，2020年5月对外营业，为当地提供约600个就业岗位。

马鞍山市位于安徽东部，横跨长江两岸，是一座因钢而兴的资源型城市。随着矿产资源长期开采利用，与废弃露天矿山相伴的山体裸露、固废堆积、空气污染等生态环境问题集中，成为城市生态环境的“伤疤”。

为修复“伤疤”，马鞍山市近年来积极探索市场化推进矿山生态修复。记者采访了解到，该市强化矿产资源整合，合理布局全市矿山企业，高效利用矿产资源，经整合（关闭）后，矿山数量从2005年的300余个减少到现在的43个。

据马鞍山市自然资源和规划局局长承良杰介绍，该市根据每个矿山的类型、规模、开采方式和地理位置，科学考虑生态修复治理的方案和方式。比如，一些废弃矿山周边生态环境较好、旅游资源丰富，该市就通过地质环境治理，恢复矿区植被和生态环境，吸引文旅综合项目，进行旅游开发。

“我们通过边坡治理、台阶植树复绿、水沟整治等措施，初步完成了废弃矿山的生态修复治理工作。”在丁山矿区生态修复现场，马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司总经理助理张雷说，该公司通过综合治理和矿坑回填等方式，利用巨大的废弃矿坑资源有偿收纳城市建筑渣土，推动自我“造血”。

丁山矿区位于马鞍山市雨山区，其地质灾害隐患、矿坑酸水治理等备受关注。2018年，马鞍山市对在采矿山实施了关闭，采取PPP模式推进矿区生态修复。雨山区区长沈春霞说，由马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司作为项目实施主体，采用“先治理投入、后收益补偿”的运营思路，对矿区实施生态环境综合治理。矿山生态修复于2020年3月启动，当年12月通过验收。

“十三五”以来，马鞍山市将矿山生态修复列为重点工作，强力推动，取得明显成效。截至2020年底，马鞍山市完成64个关闭废弃矿山生态修复治理，完成治理面积1044公顷，投入治理资金近3亿元。

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