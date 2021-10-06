人民网北京10月6日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月6日，全国公路水路预计发送旅客4528万人次。其中，公路客运预计发送旅客4450万人次，环比增长8.4%，同比2019年同期下降34.1%，同比2020年同期下降2.2%。水路预计发送旅客78万人，环比下降16.16%，同比2019年下降49.98%，同比2020年下降24.79%。

交通运输部相关负责人介绍，10月5日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量5355.85万人次，环比增长0.9%，比2019年同期下降34.9%，比2020年同期下降10.9%。

10月5日全国民航发送旅客130.82万人次。人民网记者 王连香摄

其中，铁路发送旅客1027万人次，环比增长0.3%，比2019年同期下降24.4%，比2020年同期下降12.4%；公路发送旅客4105万人次，环比增长1.2%，比2019年同期下降36.8%，比2020年同期下降10.1%；水路发送旅客93.03万人次，环比下降15.8%，比2019年同期下降50.7%，比2020年同期下降13.3%；民航发送旅客130.82万人次，环比增长11.1%，比2019年同期下降29.5%，比2020年同期下降21.5%。

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