青海省曲麻莱县215国道旁，藏野驴奔跑嬉逐。

本报记者 雷 声摄

青海省杂多县昂赛乡，国家一级保护动物雪豹在山上休息。

鲍永清摄（人民视觉）

国家二级保护动物藏狐宝宝在玩耍。

鲍永清摄（人民视觉）

三江源国家公园管理局长江源园区管委会可可西里管理处索南达杰保护站站长赵新录在喂养受伤的藏羚羊羔。

人民视觉

白雪皑皑的昆仑山玉虚峰下成群的藏羚羊。

樊尚珍摄（人民视觉）

青海玉树隆宝滩的喜马拉雅旱獭。

本报记者 雷 声摄

藏羚羊在昆仑山深处的库木库里沙漠穿行。

李善元摄（人民视觉）

今年6月，习近平总书记在青海考察时强调，生态是我们的宝贵资源和财富。要落实好国家生态战略，总结三江源等国家公园体制试点经验，加快构建起以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系，守护好自然生态，保育好自然资源，维护好生物多样性。

近年来，青海省切实加大生态保护力度，三江源地区野生动物种群明显增多，数量得到恢复性增加，栖息环境得到显著改善。其中，藏羚羊数量由上世纪80年代的不足2万只恢复到如今的7万多只，斑头雁数量从不到1000只增加到3000多只，三江源核心区域雪豹频现，各大水域花斑裸鲤等50种高原土著鱼类资源明显恢复。这些成就，展示了三江源作为世界高原动植物资源库的有效性和完整性，是对世界生态环境保护的重大贡献。

目前，三江源有国家重点保护野生动物69种，其中雪豹、藏羚羊、野牦牛等国家一级保护动物就有16种之多。

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《 人民日报 》（ 2021年10月07日 05 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)