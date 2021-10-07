在广州港南沙四期工程实船联合调试现场，无人驾驶智能导引车在运输集装箱。这套自动化操作系统融合了北斗导航、5G通信、人工智能等先进技术，我国拥有完全自主知识产权。

新华社发

2021世界机器人博览会现场，服务机器人在跳舞。

新华社记者 任 超摄

国网南京供电公司利用智能巡检机器人开展工作，确保电网设备安全可靠。

杜 懿摄（影像中国）

2020迪拜世博会中国馆内，智能机器人优悠准备迎接访客。

新华社记者 闫 婧摄

在第五届世界智能大会的科技展上，工作人员通过智能设备控制无人投递车。

孙凡越摄（新华社发）

在山东省日照市长城汽车生产车间，机器人正在生产智能汽车。

胡攀学摄（影像中国）

习近平总书记强调，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，迫切需要新一代人工智能等重大创新添薪续力。我们要深入把握新一代人工智能发展的特点，加强人工智能和产业发展融合，为高质量发展提供新动能。

让生产更智慧，让城市更聪明，让生活更便捷……在产学研用各方的共同努力下，我国人工智能产业发展取得了显著成效，正成为高质量发展的新动能。目前，我国在语音识别、视觉识别、机器翻译、中文信息处理等技术方面处于世界领先地位。伴随着人工智能研究热潮，人工智能产业化也蓬勃发展。智能产品和应用大量涌现，创新创业日益活跃，一批龙头骨干企业快速成长。

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《 人民日报 》（ 2021年10月07日 04 版）

(责编：赵超、连品洁)