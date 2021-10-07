人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全海深载人潜水器“奋斗者”号正式投入常规科考应用

陈凯姿
2021年10月07日08:10 | 来源：光明日报
小字号
原标题：全海深载人潜水器“奋斗者”号正式投入常规科考应用

　　我国自主研发的全海深载人潜水器“奋斗者”号，近日已在马里亚纳海沟正式投入常规科考应用。

　　“奋斗者”号由“探索一号”科考船搭载，今年8月11日从海南三亚出发，参与执行TS21航次深海科考任务，目前已在返航途中。

　　据中国科学院深海科学与工程研究所专家介绍，在马里亚纳海沟“挑战者深渊”下潜作业期间，“奋斗者”号开展了利用测深侧扫设备进行目标搜寻及地形探测、采集深渊海底沉积物、岩石和生物样本、搭载沉积物保压取样装置海试等作业任务。

　　“奋斗者”号曾于2020年11月在“挑战者深渊”开展载人下潜海试，并成功坐底10909米。该潜水器重约36吨，额定载员3人，设置3个观察舱和两个机械臂，装配7台摄像机和7部声呐设备，还配备柱状沉积物取样器、宏生物吸取装置、保温生物箱、液压钻切一体机等作业工具，可在万米海底连续作业时间不低于6小时。

(责编：赵超、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
10月6日全国公路水路预计发送旅客4528万人次
　　人民网北京10月6日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月6日，全国公路水路预计发送旅客4528万人次。其中，公路客运预计发送旅客4450万人次，环比增长8.4%，同比2019年同期下降34.1%，同比2020年同期下降2.2%。…
全国铁路迎返程高峰 10月6日预计发送旅客1155万人次
　　人民网北京10月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1155万人次，加开旅客列车1203列。铁路部门统筹疫情防控与运输组织，加大运输能力投放，提升站车服务质量，助力旅客平安顺利返程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部