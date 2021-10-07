侯雪静 邹明仲 周楠 向定杰

原标题：透视乡村振兴新图景

游客在山西省太原市小店区刘家堡乡刘家堡村拍照游玩。新华社记者 曹阳摄

这是全面建成小康社会后的第一个国庆黄金周——走进乡村，隐居田园，品尝农家饭菜，体验农事劳动……成为假日休闲新风尚。

这是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年——开启全面建设社会主义现代化国家新征程，乡村振兴在产业提档升级中全面推进。

民族要复兴，乡村必振兴。农村正成为年轻人创业就业的沃土，农业成为有吸引力的产业。在广袤的中国大地上，农民富、产业兴、乡村美的画卷正在徐徐铺展。

小康幸福，在富裕富足的希冀里

国庆假期，辽宁省沈阳市沈北新区兴隆台镇中心台村村民赵德全比平日更忙。

一大早，他来到“稻梦空间”景区自己经营的4亩甘蔗林，收甘蔗、削皮……准备迎接开园后的大批游客。

这家景区是以体验农事为主题的田园综合体，近年来颇受游客欢迎，已是热门“打卡地”。今年国庆假期以来，几乎天天爆满。

“在家门口就有活干，有钱赚，真好。”赵德全说，“采用覆膜保温等技术，在东北引进甘蔗种植，吸引了不少游客，4亩甘蔗种了4年，每年都能收入约8万元。”

在这里，“稻田画”观光、特色种植、水稻深加工等实现了“三产”融合，惠及周边40个村、2000多名农民，平均每户可增收3000多元。

农业农村部数据显示，上半年乡村产业稳步发展，全国创建了50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇。

大连理工大学教授崔淼认为，互联网、现代交通等前所未有地缩小了城乡之间的时空距离，让城乡差异在碰撞中释放市场价值、孕育新业态，让农村特有的自然生态、文化底蕴等焕发生机，形成了驱动乡村振兴的强劲动力。

“这是我们陇南刚刚上市的核桃……”快手直播间里，有45万粉丝的梁倩娟向消费者介绍家乡特色农产品，“今年3月以来，已经开展了100多场直播活动。”

35岁的梁倩娟，8年前从广东辞职回乡，创办的网店年销售额从创业初期的6万元增加到现在的500多万元，还带动400余农户增收致富，其中有100多户是曾经的贫困户。

越来越多返乡创业的“新农人”，利用当地优势和各自特长，为乡村发展注入新动能。

在贵州晴隆，28岁的郑金鹏去年起选择在家门口就业，成为平台快递骑手，每月收入最高可达上万元；在河北邯郸，“90后”小伙魏少桢大学毕业后返乡创业，通过改良品种和网上销售，让一亩地收入增长7成。

农业农村部数据显示，上半年农村居民人均可支配收入达到9248元，扣除价格因素实际增长14.1%，高于城镇居民收入增速3.4个百分点。

丰产丰收，在高质高效的农业产业里

国庆长假，湖南省多地仍处于高温笼罩中。

4日清晨，太阳初升，在益阳市南县乌嘴乡的农田里，种粮大户昌建文已经忙得满头大汗，他正组织多台收割机收割水稻。

昌建文流转了2600多亩稻田，大部分是优质稻虾田，采用一季虾一季稻的模式，每亩产龙虾两三百斤。水稻品种采用了湖南省农科院推出的最新品种，亩产稻谷千余斤，收购价格比常规稻高50%以上。

“我还种了‘稻稻虾’试验田200亩。”他说，“稻稻虾”是当地农业部门的最新科技成果，通过大棚集中育秧的方式，缩短早稻在农田中的生长周期。“试验田里稻谷亩产增加到近2000斤，相当于增加了一季收入。”

南县位于洞庭湖腹地，是传统的“鱼米之乡”。然而，原来粗放式的种植管理和对土地掠夺式的耕种，让水稻品质难以提升，影响农民增收。

“全县耕地面积87.6万亩，推广‘稻虾种养’60万亩，每亩化肥减少40%至50%，产值却增加了四五倍。”南县农业农村局局长游涛说。

越来越多的农民分享农业高质高效带来的丰收喜悦。

在全国产粮大县辽宁省昌图县宝力镇苇子村，当地通过土地流转，发展专业化、社会化服务，为小农户提供代耕代种、病虫统防统治、肥料统配统施等服务，降低种粮综合成本，提高种粮收益。

农业兴、百业旺，乡村才会有活力。2021年中央一号文件提出，深入开展乡村振兴科技支撑行动。加强农业科技社会化服务体系建设，深入推行科技特派员制度。

在福建，农业科技的力量让一片叶子富了一方百姓。福建农林大学教授廖红团队，以套种大豆、油菜方式经营武夷山脚下的生态茶园，不仅提升了产量，还能改良土壤、提高茶叶品质。

做给农民看，领着农民干，带着农民赚。以全国几十万名科技特派员为代表的广大农业科技工作者深入农业生产一线，为农业产业高质量发展注入强劲动力。

农业农村部数据显示，今年夏粮产量创历史新高，面积、单产、总产实现“三增”，其中优质专用小麦面积占37.3%，比上年提高1.5个百分点。

中国社科院农村发展研究所研究员李国祥认为，要全面推进乡村振兴，需农业高质量发展，补上技术、设施、营销等短板，构建起凸显精细农业特色，实现农业全产业链融合的现代农业体系。

美丽画卷，在宜居宜业的乡村里

良好生态环境，是农村的一笔宝贵财富。让乡村宜居宜业，是人民群众的殷切期盼。

国庆节前，贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县郎德镇南猛村召开了一场特殊的群众会。与其说群众会，更像是项目论证会。原来，贵州正在全省建设一批特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点。作为首批中国传统村落、芦笙舞艺术之乡的南猛村成为雷山县重点打造的两个村之一。

记者全程听完3个多小时的会议后发现，项目清单上有关道路改造、垃圾回收、电力提升等基础设施的话题，得到的呼声最高。

“经过脱贫攻坚，在党和政府的领导下，乡亲们一心想要把乡村来个大变样。”刚到村一个月的蔡孟阳是国家乡村振兴局派驻村里的第一书记，他对此深有感触。

根据中央部署，实施乡村振兴战略，一个重要任务就是推行绿色发展方式和生活方式，让生态美起来、环境靓起来，再现山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷。

在脱贫攻坚战取得全面胜利后，各地各部门在乡村建设行动中，接续推进人居环境整治提升，加快补齐基础设施短板，让美丽乡村有“颜值”更有“气质”。

河北省提出，2021年全省成线连片建设2000个美丽乡村；到2025年，全省建成1万个以上美丽乡村，促进农村人居环境得到全面改善。

在探索建设共同富裕示范区实践中，浙江目前正着力解决好省内山区26县跨越式高质量发展，进行优势互补着力蹚出致富新路子……

云南丽江今年将深化农村“厕所革命”、生活垃圾整治、生活污水治理，力争在5年内创建20个示范乡镇、100个精品示范村、500个美丽村庄。

山水之间，一抹记忆中的乡愁静静流淌，美丽风景正在变成“美丽经济”。

海拔1000多米的大巴山腹地，崇山峻岭，沟壑纵横。湖北省巴东县清太坪镇倒卜龙村，200多户人家散落在陡峭悬崖边。

十月的晴天夜晚，满天星斗闪烁。在村委会所在地，忙完秋收的群众在院坝自发跳起了广场舞。

“这些年村容村貌焕然一新，老百姓也开始锻炼身体、追求健康。”村党支部书记向运朝介绍，村里既有两江交汇的秀丽景观，还有历史悠久的古建筑群。眼下正发展乡村旅游带动村民家门口吃上旅游饭。

多彩的乡村，多彩的中国，美丽的乡村振兴新图景正在徐徐铺展……

(责编：赵超、连品洁)