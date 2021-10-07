周雷 实习生 马雨筱旭

原标题：智慧家电 做你所想

家电是与百姓生活息息相关的消费品。随着我国全面建成小康社会，城乡居民更加注重提升生活品质，家电消费趋优趋新态势明显。

当下，洗碗机、洗地机销售快速增长，激光电视渐成客厅宠儿，智能家居受到时尚消费者青睐……通过消费升级与产业升级良性互动，中国家电在为美好生活添彩的同时，也打开了新的发展空间。

洗碗机洗地机大卖

趁着今年“618”大促，浙江省宁波市退休人员朱慧娟的儿媳妇给家里添置了一台方太水槽洗碗机，到手价8000元左右。

“本来是有点心疼钱的，现在用上了就觉得这个钱花得值！洗碗机不仅洗得干净，洗碗的用水量也少了。”朱慧娟表示，现在一家五口人吃完饭，直接把碗盘放进洗碗机，看个电视剧的工夫就洗完了。自从有了洗碗机，厨房劳动弯腰次数少了，她腰酸的毛病也好多了。

洗碗机作为“舶来品”，在国内市场长期行情低迷。直到近年来，家电消费升级大潮涌动，洗碗机市场才火爆起来。奥维云网（AVC）数据显示，今年上半年，国内市场洗碗机零售量达到94万台，同比增长9.8%，零售额达到46.3亿元，同比增长24.5%。

“洗碗机日益被更多消费者认知并接受，正在由少数人追求生活品质的产品，向着家庭必备的家用电器产品转变。”中国家用电器协会执行理事长姜风表示，中国洗碗机市场已走过萌芽期，进入成长期。

国内用户燃起洗碗机消费热情，与家电厂商潜心研究国人需求偏好、加强产品本土化创新密不可分。“为了研发出适合中国家庭的洗碗机产品，我们团队走访了1000多个家庭，行程10万多公里，克服了行业一个又一个难题。”方太集团洗碗机产品线总经理徐慧表示。

方太在2015年原创推出水槽洗碗机，实现洗碗机、水槽、果蔬净化机三合一，为空间有限的中国厨房提供有针对性的解决方案，大受市场欢迎。为解决中式烹饪过程产生的重油顽渍清洗难题，方太历时5年，又将“空化射流”技术创新应用到洗碗机上，在核心指标洗净度上实现重大突破。

洗碗机走俏并非个案。当前，家电市场需求呈现出多样化、差异化特征，家电厂家着力增品种推新品，新型家电不断涌现，爆款产品层出不穷。

疫情当前，人们的健康意识明显增强，居家时间较长，清洁家电市场颇为景气。今年上半年，清洁电器零售规模达136亿元，同比增长40.2%。洗地机作为新品类，销售呈现爆发式增长。苏宁易购大数据显示，“618”大促期间，洗地机销量增长超过1100%，晋升“清洁生活家电一哥”。

山东淄博的母婴博主宗喜喜花1999元购置了一台洗地机，自此居家清洁的活儿轻松了许多。“以往清洁地板要先扫后拖，费工夫，还不一定清扫得干净。洗地机可以实现吸、拖、洗一体，干湿垃圾一次搞定，拖完之后还不用换洗拖布，按下自动清洁按键就能自动清洗滚刷，省时又省力。”宗喜喜说。

激光电视受追捧

我国大家电市场已进入存量阶段，在彩电、冰箱、洗衣机等产品居民家庭普及率很高的情况下，品质消费大行其道，“好不好”成为市场关注重点。有鉴于此，龙头企业积极通过技术创新、产品升级来激发消费者购买热情，带动更新换代消费。

在电视开机率下降、彩电行业整体低迷的背景下，激光电视销量持续快速增长。数据显示，2015年至2020年，中国市场激光电视的复合增长率高达181％。洛图科技预测，2021年中国激光电视出货将接近40万台，同比增长超80％，未来3年市场需求将超100万台。

今年欧洲杯期间，北京居民黄欣购入了一台海信激光电视。“每天下班回到家第一件事就是打开激光电视，搭载全景虚拟环绕声场，瞬间就沉浸在无拘无束的巨幕私人影院里。”黄欣表示，“护眼”也是令她心动的原因，即使近距离观看大屏，舒适的体验感丝毫未减。

据了解，对大屏幕的追求已经成为彩电用户不可逆的大趋势。激光电视采用数字光处理投影技术，打破了传统电视对屏的依赖，让显示无所不在，做到了大尺寸、低成本。近年来，激光电视领头羊海信在国内80英寸及以上超大屏领域一直占据销售份额第一的地位，实现高端引领。

对于激光电视为何能得到消费者认可，中国电子视像行业协会副秘书长董敏认为，这与激光显示在大尺寸、高色域、视觉舒适度、节能省电等方面的优势密不可分。“发展激光显示是实现超高清显示的最佳技术路线之一，也是提升消费者生活品质的优秀解决方案。”

不光是彩电，洗衣机、冰箱等家电产品升级换代的步伐也在不断加快。记者在北京朝阳区一家苏宁易购门店采访时，正好碰见朝阳区居民张军夫妇看中了一款海尔洗烘一体机。他们告诉记者：“这款洗衣机功能非常齐全，有空气洗、智能洗、洗+烘等多个洗衣选项。尤其是空气洗的功能很实用，有时候和朋友聚餐吃完火锅，衣服上总是残留着火锅的味道，这时候用空气洗既能杀菌去味，还避免了水洗对衣物的损伤。”

成套选购体验好

当前，智能化为家电业发展插上了腾飞的翅膀，智能家居市场方兴未艾。随着消费者对智能家居概念的认知度提升，套系化家电购买意识正在形成，越来越多的人开始从单品选购转向成套购买。根据奥维云网预测，2021年，中国套系家电市场规模有望突破1000亿元。

家电套系化并非简单的“1+1=2”的产品组合，而是围绕生活场景提供一站式解决方案。海尔智家推出的场景品牌“三翼鸟”体验店提供了包括智慧浴室、智慧客厅、智慧卧室、智慧厨房、智慧阳台五大场景在内的全场景服务。仅以智慧浴室为例，用户发出语音指令“小优小优我要洗澡”，浴前浴暖场景将自动启动：浴霸打开，马桶合盖，热水器启动。洗澡结束则开启浴后排湿场景，包括热水器自动关闭，浴霸切换成除湿模式，智能毛巾架启动自动加热烘干毛巾。

日前，山东青岛市市北区居民刘肖楠购置了一套海尔智慧客厅场景，产品包括空调、电视、音箱、智能窗帘等。从量房、设计、出方案，到下单配送、组装调试，厂家全程安排得妥妥当当。在她看来，家居智能化的好处在于能够“想你所想”，省去了一系列操作流程。

“自从置换智慧客厅场景后，最直观的感受就是省心省力，仿佛时间变多了。”刘肖楠说，以往买家电都是“东拼西凑”，就像买电脑组装拼配一样，整个房子就是个“组装”产品。而成套购买则大不一样，实际使用起来更流畅更智能，体验比之前好很多。

海尔有关负责人表示，在新的场景化智能家居模式下，各类家电不再“单打独斗”，而是通过互联互通构建整体化、智能化的家居体验，为用户提供一条龙的家居服务，这将带来家电业盈利模式的重塑。

(责编：赵超、连品洁)