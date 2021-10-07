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神舟十三号近期择机发射 船箭组合体转运至发射区

2021年10月07日10:26 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉10月7日电（李国利、邓孟）神舟十三号船箭组合体7日转运至发射区，计划近期择机实施发射。

　　记者从中国载人航天工程办公室了解到，10月7日，神舟十三号载人飞船与长征二号F遥十三运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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