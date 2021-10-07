人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，国庆假期最后一天，铁路迎来返程客流高峰，10月7日，全国铁路预计发送旅客1350万人次，加开旅客列车1448列。铁路部门加大站车疫情防控工作力度，持续加大运力投放，落实便民利民服务举措，保障旅客平安有序返程。

10月6日，全国铁路发送旅客1129.1万人次，加开旅客列车1240列。其中，北京局发送旅客75.2万人次，上海局发送旅客239.3万人次，广州局发送旅客175.3万人次，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团相关负责人介绍，针对节日返程客流高峰，各地铁路部门加强运输组织，根据12306售票数据，精准调配运力资源，千方百计增加运能供给，满足旅客返程需求。

沈阳局加开旅客列车90列，安排135列动车组重联运行，普通旅客列车加挂车辆81辆。

北京局加开去往石家庄、郑州、武汉、大连、沈阳、济南、青岛等方向旅客列车154列。

太原局针对南同蒲线等普速铁路水害影响，加开高铁动车组6列，满足沿线旅客出行需求。

呼和浩特局对北京方向高铁采用高峰线运行，每日加开呼和浩特至清河间动车组列车10列。

武汉局加开去往北京、上海、广州、南京、合肥等热门方向旅客列车98列。

济南局加开旅客列车67列，重联动车组60列，预计日均增加9万个席位。

上海局加开上海至西安、长沙、宁波，杭州至郑州、南昌、合肥、温州，合肥至武汉、黄山等热门区间旅客列车270列，安排305列动车组重联运行。

南宁局在客流集中的广州、深圳、成都、重庆等方向加开、重联动车组列车113列，普速列车加挂车辆246辆。

成都局加开旅客列车189列，并在成渝城际铁路、成贵高铁、安六高铁等热门线路加开夜间动车组列车。

兰州局在兰州、银川去往北京、杭州、上海、广州、青岛、西安、贵阳等热门方向安排20列动车组重联运行。

同时，铁路部门全力做好疫情防控工作，努力为旅客提供优质服务，营造健康安全的旅行环境。

此外，铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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