孙潜彤

原标题：科技创新成全面振兴最大增量

戴上VR眼镜，眼前的场景瞬间同步到千里之外。设备维修和产品验收都用不着厂方和客户来回跑，有啥问题“上云”就解决了。“这是企业迈向智能化的‘冰山一角’。”大连冰山集团董事长纪志坚介绍，采用大数据和3D建模，企业已能满足占比达到70%的个性化产品定制需求。

透过“冰山”一角看辽宁，数字化、人工智能等新一代信息技术给一批“老字号”插上了升级翅膀。如鞍钢智慧炼钢入选工信部“5G+工业互联网”十大应用场景，沈阳鼓风机数字化车间获评工信部企业上云典型。辽宁工业技术改造投资前8个月同比增长29.7%，高于全国14.4个百分点。“有人说咱个头大跑不快，那是没找对方式，大长腿要是使对‘劲’，肯定快多了。”在辽宁社科院产业经济研究所所长张天维看来，工业互联网激活了辽宁“老字号”这个“大长腿”的比较优势。

“老字号”因“新”势力而走俏，“原字号”也不落人后。

石化产业一柱擎天的辽宁盘锦市，正借助新技术深度开发“原字号”。在保持“千万吨油田、百亿方气库”的原料产出基础上，盘锦着力引进高精尖“延链”项目，加快形成乙烯、丙烯、碳四、芳烃4条产业链条，挣脱“粗有余而精不足”等瓶颈制约。同时吸引了众多民营企业共同做精做细“原字号”。辽宁新邦新材料公司总经理张勇说：“我们的新产品技术附加值高于原料售价10倍以上，奥秘在于企业掌握了拉长产业链的核心技术。”

相比底盘大的“老字号”和“原字号”，辽宁“新字号”身板较弱，但不断优化的创新生态让其长势喜人，节节攀高。1月至7月，辽宁高技术制造业增加值同比增长13.1%，新能源汽车产量增长113%、集成电路产量增长60.2%、工业机器人产量增长29.3%。“今年以来，原料价格高涨，而我省规上工业企业利润依旧大幅上涨，说明辽宁制造的科技含量已悄然提升。”辽宁省工业和信息化厅负责人表示。

“新字号”发展动力哪里来？辽宁省科技厅厅长王力威介绍，聚合创新链、资金链、人才链资源，倾力培养龙头“链主”，以“新”为“心”驱动高质量发展。对“卡脖子”关键技术实施“揭榜挂帅”科研攻关制度，辽宁今年发布的100项榜单，98项已被“揭走”。同时打好人才牌，既抓带土移植又重厚土培植，目前已促成“带土移植”技术合作项目161项。一批拥有独门绝技的“小巨人”企业脱颖而出。今年以来全省新增高新技术企业超600家，新增科技型中小企业超2800家。华晨宝马新能源汽车、芯源微电子、拓荆科技等众多高新技术企业产值实现倍增。

“积聚辽宁智慧，扎实做好改造升级‘老字号’、深度开发‘原字号’、培育壮大‘新字号’三篇大文章，就要坚持走创新路、吃技术饭。”辽宁省委书记张国清说，科技创新这个“关键变量”正在成为辽宁全面振兴、全方位振兴的“最大增量”。

(责编：赵超、连品洁)