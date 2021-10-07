黄鑫

原标题：5G手机成主流

这个国庆假期，记者在北京几个大商场里看到，客流量大的店面大多是电子产品门店，其中5G手机更是格外受到消费者欢迎。

在北京三里屯太古里的小米之家，客流量相比平日大幅增长。工作人员介绍，国庆假期前来购买小米手机的消费者，主要关注的是近期推出的小米Civi系列5G手机。该系列手机售价2599元起，性价比较高。“目前小米品牌在售手机均支持5G网络。”小米相关负责人介绍说。

在北京西单大悦城苹果官方零售店，进门处的3张桌子上展示着iPhone13系列5G手机，旁边围满了顾客，iPhone11、12系列手机则放在角落的桌上。工作人员告诉记者：“现在顾客都是来买5G手机的，很少有人看4G手机了，iPhone13系列手机现在大部分都缺货，网上预订有的需要5周到7周才能拿到。”

在vivo西单大悦城店，工作人员告诉记者，现在主打的机型是vivo x70系列，“很多顾客都是奔着它来的”。vivo相关负责人介绍说，自第一款5G手机发布至今，vivo多系列产品线及子品牌iQOO已经陆续在不同价位区间推出5G手机，“让5G技术从高端旗舰机进一步下沉”。

(责编：赵超、连品洁)