谢 瑶

原标题：适老服务受欢迎

“老伙计们都换上了智能手机，我这老年机也该淘汰了！”10月5日上午，位于湖南省长沙市雨花区的联通圭塘营业厅刚一开门营业，便迎来了70岁的彭先生，他一边摆弄着旧手机，一边拉着大厅工作人员询问：“新手机支持5G吗？”

速度更快、内存更大、性能更高的5G新款手机受到了越来越多老年消费者的关注。“这波换机潮中，有不少使用2G、3G传统手机的老年用户‘一步到位’选择了5G手机。”联通圭塘营业厅vivo手机导购员黄美艳告诉记者，彭先生是她在这个国庆假期接待的第12位老年客户，其中有不少是假期子女从外地回来探亲，陪着父母一起来购机。“智能手机在老年消费者中越来越普及，是否支持5G成为他们最关心的话题。网速快，流量消费比4G便宜，而且不限速。这两年，手机厂家针对老年人市场推出了多款价格实惠的入门级5G手机，很受他们欢迎。”在黄美艳的推荐下，彭先生最后选择了一款vivo 5G手机，满意而归。

据联通圭塘营业厅副店长汤锦介绍，针对有需要的老年用户群体，联通还定期举办“5G小课堂”，联合街道、社区，将包含智能手机应用、手机支付、智能出行等5G课程内容送到老年人家门口，帮助他们更顺利触网，开启“智慧生活”。

(责编：赵超、连品洁)