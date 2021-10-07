黄 鑫

原标题：当煤炭业遇上华为鸿蒙

全球用户数破亿最快的移动操作系统华为鸿蒙，落地煤炭业会怎么样？

矿鸿操作系统包括各种传感器、矿灯、控制器之间互联互通，还能和手机、穿戴设备互联，从而实时感知周边环境，实现更高精度的人员定位，同时对井下人员健康实时监测，提升井下人员作业安全，最终虚拟成一个超级终端，让下一代煤矿工人穿着西服、打着领带坐在办公室里挖煤。矿鸿操作系统是国家能源集团和华为联合发布的。

这意味着鸿蒙操作系统的应用从消费端领域扩展到了行业端领域，是助力煤炭行业智能化的关键事件。“这是鸿蒙在智能化煤矿场景的首次应用，将构建统一的数据标准、接口格式、数据规范和协议，推动构建神东公司统一的矿山物联网操作平台，有助于实现矿山设备超级互联和跨系统的智能联动。”中国煤炭工业协会副会长刘峰说。

神东煤炭集团是国家能源集团骨干煤炭生产企业，是我国首个2亿吨煤炭生产基地。国能神东煤炭集团副总经理贺海涛介绍说，矿鸿操作系统已经在神东4个矿厂、6个场景成功应用了20种设备、398个应用单元，成效显著。通过现场大屏幕连线，记者看到通过矿鸿操作系统的“软总线技术”，能够实现设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，巡检机器人和传感器能实现“近场经过式”快速数据采集和互联互通。

“当前的智能矿山发展面临诸多挑战，数字基础设施薄弱，企业研发能力弱，生产设备的连接没有打通，采集数据成本高，存在大量数据孤岛等。”华为高级副总裁、华为煤矿军团董事长邹志磊说。

中国工程院院士倪光南表示，煤矿智能化还处于初级阶段，正迎来各种传统终端及设备“旧改”和新建的大机遇，越来越多的装备将启动数字化和智能化升级，这个领域目前还没有市场集中度高的操作系统，矿鸿操作系统在这个领域率先发布正当其时。

无论在工业制造领域还是智能化设备领域，操作系统已成为全球科技竞争焦点。作为新一代的工业物联网操作系统，围绕操作系统构建生态并成为工业互联网的重要载体。鸿蒙操作系统是面向全场景、全连接时代打造的智能设备操作系统。在此基础上打造的矿鸿操作系统让井下设备间的连接更自由，设备间的对话也有了统一的语言。

工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，鸿蒙操作系统作为我国移动操作系统的先行者，对推动我国产业数字化转型具有重要意义，矿鸿操作系统将加速能源系统数字化、智能化转型，推动能源行业高质量发展。

国家矿山安全监察局副局长周德昶表示，要聚焦矿山智能化建设的关键技术和难点，在采煤掘进系统智能化少人化、辅助运输系统连续化高效化、机电装备控制远程化地面化上发力，推动矿鸿操作系统的加快应用和融合，加速矿山智能化水平提升。

(责编：赵超、连品洁)