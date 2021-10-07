郭存举

原标题：新能源车充电难不可小觑

国庆假日期间，新能源车主在高速公路服务区排队4小时充电的新闻上了热搜。新能源车充电难问题，再次引发关注。

不可否认，车流量陡增是新能源车充电难的一大原因。据国家电网统计，10月1日到3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%，高速公路充电设施充电量同比增长56.52%。10月1日，高速公路充电量达到平时的近4倍，创历史新高。如此大的用电量和用电频率，考验着新能源车充电设施的保障供给能力和应急服务能力。

“充电一小时，排队四小时”的尴尬，值得反思。新能源车充电难的原因是什么？是充电桩安装数量不足？还是检修不及时导致故障率较高？面对节假日如此大的车流量，是否可做一些应急准备？比如，在需求量较大的高速服务区储备一些移动充电桩，以便应急使用，等等。

应该看到，近年来，随着充电桩基础设施建设的大力推进，新能源车充电难问题已经得到一定程度的缓解。但是，公共充电桩利用率偏低、私人充电桩安装率不高的问题依然存在。一方面，随着新能源车普及率不断提升，部分地区充电桩数量不足，影响了新能源车的使用体验；另一方面，由于布局不合理、维护不到位，一些地方还出现了故障桩和僵尸桩，造成了资源的浪费和闲置。此外，由于车桩生产企业较多，标准不够统一，充电接口不兼容的情况仍然存在。这些问题都有待于相关部门正视和优化。

一些地方充电桩“有人建，没人管”的问题也需引起重视。据网友反映，一些高速公路服务区充电桩存在不同程度的损毁，严重影响了使用效率。有些充电桩无电源接入，还有些充电桩出现问题联系不到服务商，导致充电桩变成“充电装”。面对不断增长的新能源车充电桩，专业检修和维修人员也必须及时跟进，确保设备能够正常使用。此外，相关部门还要对充电桩产品质量和实际使用进行有效监督，鼓励服务商提供优质服务，严厉打击个别企业骗取补贴资金的现象。

小小充电桩，一头连着民生，一头直接影响到汽车大市场。从目前反馈的问题看，构建布局合理、高效完善的充电服务网络已成为亟待突破的关键点。相关部门可利用大数据技术分析，为解决“在哪建”“建多少”问题提供数据支持，还可尝试探索加强公共桩、个人桩的入网和互联互通，提高充电使用效率，实现资源共享。只有切实解决充电难题，才能让新能源车真正走进千家万户。

(责编：赵超、连品洁)