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数字生活更便捷

庞彩霞
2021年10月07日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：数字生活更便捷

　　轻点导览屏幕，选中想去的景点，一幅动画随即弹出，同时传来柔和的语音讲解。国庆假期，广东省深圳市龙岗区龙城公园投放的5G智能导览、5G防疫安防机器人等5G应用设施，令游人赞不绝口。

　　VR导览公园美景、自动巡逻喷洒消毒、“扫码即存”小件行李……前不久广东移动联合深圳市龙岗区城市管理和综合执法局在龙城公园、大运公园、龙潭公园打造5G智慧公园，落地了一批5G智慧公园应用，为市民提供多样性、广覆盖的便民服务，提升公园智慧化管理效能。

　　广东移动近年来加快推进5G数字新基建发展，现有5G基站超1.7万个，5G基本实现城区室外无缝覆盖，并正加快5G 700MHz建设，预计年底全市5G基站达2万个，加速“全千兆光网城市”网络能力布局。

　　广东移动相关负责人表示，未来基于5G的场景化内容服务还会在本地服务、政务、公益、医疗、健康、出行、餐饮等方面陆续落地，让用户真正感受5G技术为生活带来的便捷。

(责编：赵超、连品洁)

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