人民网记者 赵竹青

“我现在已经成为我们家主要的经济来源了。”常年在北京工作的住家月嫂小胡告诉记者，过去她在山东老家的工厂干活，一个月收入只有两三千元，自从从事家政服务，特别是其中比较“高端”的月嫂工作以来，她的收入可以说是“接连翻了好几番”。

商务部数据显示，我国家政服务从业人员已达3000万人，约有90%的人员来自农村地区。该行业目前存在2000万人左右的缺口，可以说，就业门槛低、就业容量大的家政服务业在吸纳农村劳动力方面有广阔空间。

如何通过促进家政服务业发展来助力乡村振兴？日前，商务部等14部门联合印发了《家政兴农行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》），提出7项22条工作举措，为家政兴农描画除了未来5年的发展“路线图”。

商务部服贸司相关负责人介绍，此次家政兴农行动是在深入调研和总结前期家政扶贫工作的基础上提出的。自2017年以来，商务部大力实施“百城万村”家政扶贫，会同相关部门出台就业、创业、培训、保险、金融、信用建设等支持政策。截至2020年底，累计吸纳85万贫困地区劳动力从事家政服务，取得积极成效。

《行动计划》提出：到2025年，农村劳动力特别是脱贫劳动力从事家政服务的渠道更加通畅，家政服务对带动就业、保障民生的作用明显增强，家政扶贫成果进一步巩固，家政服务品牌化、信息化、专业化、规范化水平有效提升，家政服务有效供给显著增加，人民群众对家政服务的满意度稳步提高。

为实现上述目标，《行动计划》统筹保障城市和乡村家政服务需求，以家政服务业供给侧结构性改革为主线，聚焦破解困扰家政兴农和行业高质量发展的堵点痛点，既从服务供给角度，促进农村劳动力出得来、留得住、干得好，又从服务需求角度，提高服务质量，创新服务提供方式，以需求引导供给。

《行动计划》为家政兴农提供了丰富的促进措施。在巩固家政扶贫成果方面，提出加强返贫监测，及时帮助有意愿从事家政服务的返贫监测对象就业。在扩大家政带动就业数量方面，充分利用东西部协作、定点帮扶等工作机制，加强家政劳务输出基地建设的政策支持，推广和便利线上供需对接，明确就业、创业、培训、金融等支持政策。在提高就业质量方面，通过返乡入乡创业和发展县域家政服务业支持就近就业；加强劳动报酬、社会保险、休息、职业伤害等权益保障，通过“情暖童心”行动、“雨露计划”关爱家政服务员家庭子女，多方式加强对家政服务员的评选表彰，发挥行业新模式新业态作用丰富就业形式。

“在深入调研和总结前期家政扶贫工作基础上，针对家政扶贫和家政服务方面存在的突出问题，提出针对性措施。”上述负责人介绍，针对家政服务员“出不来”的问题，提出加强农村动员引导，完善基层就业服务，让农村劳动力能出来；同时，优化从业环境，加强关心关爱，提高职业保障，让农村劳动力愿意出来、放心出来。

同时，在服务质量及行业监管等方面，《行动计划》也给出了相应的解决办法。比如，在提升从业人员技能素质的同时，从规范用工、完善标准、开展服务质量认证、健全信用体系提高行业规范化水平，加强行业监管；针对行业发展出现的品牌化、信息化、融合化趋势，提出培育行业品牌、推动融合发展、促进数字化赋能等举措；首次针对家政平台企业提出研究推进家政领域平台灵活就业人员职业伤害权益保障工作，推动互联网平台企业合理承担家政领域新就业形态劳动者权益保护方面的责任等。

“下一步，将发挥促进家政服务业提质扩容部际联席会议机制作用，推动相关部门密切协同，指导各地抓好工作落实，强化宣传引导，确保家政兴农工作取得实效。”该负责人说。

(责编：赵竹青、吕骞)