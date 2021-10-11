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《大象的旅程》新书发布在京举行

专家：云南北移象群展现了中国维护生物多样性的信心和努力

2021年10月11日15:21 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电  近日，由国家动物博物馆和蒲公英童书馆联合举办的亚洲象“短鼻家族”的故事——《大象的旅程》新书发布会在京举行。参会嘉宾表示，将云南北移象群成功引离人口密集区、重返传统栖息地，展现了中国在保护珍稀濒危野生动物、维护生物多样性方面的信心和努力。

据介绍，该书以“短鼻家族”北上事件为依托，生动再现了那场牵动世界的“短鼻家族”一路向北的旅程，以及人类为避免人象冲突所付出的努力。

发布会上，中国野生动物保护协会副秘书长王晓婷表示，这是在多方专家科学论证的基础上，以人象平安作为根本原则采取一系列科学措施实现的。通过此次事件，中国获得了普遍关注和一致好评。此外，《大象的旅程》能够让更多的小朋友了解亚洲象，引导其树立科学保护野生动物的理念，在我国深入推进生态文明建设进程中发挥积极的科普教育作用。

“通过这本图画书，我们可以更深刻感受到大自然的力量。”国家动物博物馆副馆长张劲硕认为，这本书能够向青少年普及科学知识，宣传生态环保理念，激发他们的环保意识。

在嘉宾交流环节中，文字作者黑鹤表示，这次“短鼻家族”北上事件是我国自有亚洲象研究记录以来已知的较远的一次迁移，也是第一次真正意义上进入公众视野。在政府和野生动物保护工作者的努力下，首次捕捉到“象群熟睡”的影像画面。通过无人机拍摄的视频与照片，野生动物的珍贵和大自然的可爱被生动还原，人与动物的和谐共处一幕幕再现。（实习生 田润宜）

(责编：王仁宏、吕骞)

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