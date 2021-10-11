人民网昆明10月11日电 （记者翁奇羽、余璐、李彤）今日，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议在云南昆明开幕。

本次大会主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，大会于10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开，将全面总结国际社会在生物多样性保护方面的经验，谋划未来十年全球生物多样性治理蓝图，COP15也将成为《生物多样性公约》历史上具有里程碑意义的一次大会。

本次大会，汇聚了来自各缔约方、国际组织、金融和研究机构、社会组织、商业企业、媒体机构及中国地方政府等共计1800余名代表参会（线下约1300人、线上约500人）。

据了解，联合国《生物多样性公约》旨在保护濒临灭绝的植物和动物，最大限度地保护地球上多种多样的生物资源，以造福于当代和子孙后代，这是一项具有法律约束力的国际性公约。目前，全球已有196个缔约方，承诺保障生物多样性。1992年6月11日，中国签署了《生物多样性公约》，成为最早签署公约的国家之一。缔约方大会是《生物多样性公约》的最高议事和决策机制，每两年召开一次。