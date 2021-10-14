海关总署：多家境外企业冻品外包装检出核酸阳性 被暂停进口申报
2021年10月14日09:12 | 来源：人民网
小字号
人民网北京10月14日电 （赵超）据海关总署网站消息，海关总署13日起对多家境外企业采取紧急预防性措施。
因从进口自俄罗斯1批次冻狭鳕鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性；1批次冻麻哈鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受俄罗斯加工渔船Pavel Batov JSC“DMP-RM”（注册编号为CH-23F）的产品进口申报4周，生产企业“Severo-Vostochnaya company” Co., Ltd.（注册编号为CH-128）的产品进口申报1周。
因从进口自泰国1批次冷冻鸡中翼（中翅）的2份外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受泰国禽肉企业THAI POULTRY GROUP CO., LTD.（注册编号为EST109）的进口申报1周。
因从进口自马来西亚1批次冻带鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受马来西亚水产品生产企业Kuba Jaya Fishery(M) Sdn. Bhd.（注册编号为CN105）的产品进口申报1周。
(责编：赵超、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：线下营业厅须设置“老人坐席” 适老版APP不得设有广告插件
- 人民网北京10月14日电 （赵超）工业和信息化部官网日前刊发了对政协第十三届全国委员会第四次会议第2384号《关于完善和落实措施，为老年群体跨越“数字鸿沟”提供更周全更贴心服务的提案》的答复。工信部表示，今年印发了《关于切实解决老年人运用智能技术困难 便利老年人使用智能化产品和服务的通知》，开展互联网应用适老化及无障碍改造专项行动（以下简称专项行动），组织全行业积极行动形成合力，集中力量解决老年人在日常使用互联网应用时遇到的问题，取得积极成效。…
相关新闻
- 评论
- 关注