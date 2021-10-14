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海关总署：多家境外企业冻品外包装检出核酸阳性 被暂停进口申报

2021年10月14日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （赵超）据海关总署网站消息，海关总署13日起对多家境外企业采取紧急预防性措施。

因从进口自俄罗斯1批次冻狭鳕鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性；1批次冻麻哈鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受俄罗斯加工渔船Pavel Batov JSC“DMP-RM”（注册编号为CH-23F）的产品进口申报4周，生产企业“Severo-Vostochnaya company” Co., Ltd.（注册编号为CH-128）的产品进口申报1周。

因从进口自泰国1批次冷冻鸡中翼（中翅）的2份外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受泰国禽肉企业THAI POULTRY GROUP CO., LTD.（注册编号为EST109）的进口申报1周。

因从进口自马来西亚1批次冻带鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受马来西亚水产品生产企业Kuba Jaya Fishery(M) Sdn. Bhd.（注册编号为CN105）的产品进口申报1周。

(责编：赵超、吕骞)

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