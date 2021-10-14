人民网北京10月14日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，目前全国秋粮收获已过半，冬小麦播种过一成。尽管近期降雨导致局部秋收秋种受到一定影响，但并未改变秋粮丰收的基本面。

据农业农村部秋粮收获进展数据显示，截至10月11日，全国秋粮已收获完成55.9%，其中黄淮海已收获完成59.4%，东北已完成47.3%，长江中下游及华南地区已完成49.9%，西北地区已完成62.3%，西南地区已完成76.2%。

农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示，尽管受前期降雨影响，今年秋收进度慢于常年，但全国大部地区秋粮产量已经形成，降雨并未改变秋粮丰收的基本面。

据介绍，当前全国冬小麦已播11.4%，冬油菜已播38.4%。受近期降雨影响，黄淮海主产区冬小麦播种进度偏慢。农业农村部已经派出5个专家工作组和一批科技小分队赴河北、山西、河南、山东、陕西等重点省份开展巡回指导服务。

农业农村部相关负责人表示，近期已下发通知对“三秋”生产进行再动员再部署，通过加快秋收进度、落实秋播面积、提高播种质量等方式，组织专家和农技人员，深入田间地头，蹲点包片，因地因时因墒制定有针对性的技术方案，面对面、手把手地指导农民落实关键措施，确保秋粮应收尽收、颗粒归仓。

(责编：乔业琼、吕骞)