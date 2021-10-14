人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部：目前全国秋粮收获已过半 降雨没有改变丰收基本面

2021年10月14日08:04 | 来源：人民网
小字号

　　人民网北京10月14日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，目前全国秋粮收获已过半，冬小麦播种过一成。尽管近期降雨导致局部秋收秋种受到一定影响，但并未改变秋粮丰收的基本面。

　　据农业农村部秋粮收获进展数据显示，截至10月11日，全国秋粮已收获完成55.9%，其中黄淮海已收获完成59.4%，东北已完成47.3%，长江中下游及华南地区已完成49.9%，西北地区已完成62.3%，西南地区已完成76.2%。

　　农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示，尽管受前期降雨影响，今年秋收进度慢于常年，但全国大部地区秋粮产量已经形成，降雨并未改变秋粮丰收的基本面。

　　据介绍，当前全国冬小麦已播11.4%，冬油菜已播38.4%。受近期降雨影响，黄淮海主产区冬小麦播种进度偏慢。农业农村部已经派出5个专家工作组和一批科技小分队赴河北、山西、河南、山东、陕西等重点省份开展巡回指导服务。

　　农业农村部相关负责人表示，近期已下发通知对“三秋”生产进行再动员再部署，通过加快秋收进度、落实秋播面积、提高播种质量等方式，组织专家和农技人员，深入田间地头，蹲点包片，因地因时因墒制定有针对性的技术方案，面对面、手把手地指导农民落实关键措施，确保秋粮应收尽收、颗粒归仓。

(责编：乔业琼、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：目前全国秋粮收获已过半 降雨没有改变丰收基本面
　　人民网北京10月14日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，目前全国秋粮收获已过半，冬小麦播种过一成。尽管近期降雨导致局部秋收秋种受到一定影响，但并未改变秋粮丰收的基本面。…
天山南北采棉忙 税收红利助力农业机械化发展
　　人民网北京10月14日电 （记者车柯蒙）金秋十月，新疆各地棉花陆续进入采收期，一台台采棉机活跃在棉田里，天山南北处处可见棉花采收的忙碌场景。 “今年我们农场种了3000亩棉花，这些棉田通过采棉机采摘，省时、省钱，效果好。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部