人民网北京10月14日电 （记者王震）据财政部网站消息，为深入贯彻人才强国战略和新时代党的组织路线，落实《中国共产党组织工作条例》要求，进一步凝聚财政系统人才队伍建设的工作合力，按照中办、国办印发的财政部“三定”规定赋予的职责，经财政部党组决定，近日印发《财政部关于成立财政系统人才工作领导小组的通知》（以下简称《通知》），成立财政系统人才工作领导小组。

《通知》明确，领导小组组长由财政部党组书记、部长担任，副组长由其他党组成员担任，成员包括财政部有关司局和各省（自治区、直辖市、计划单列市）财政厅（局）主要负责同志。领导小组成员所在单位为领导小组成员单位。领导小组下设办公室，设在人事教育司，负责具体组织实施工作。《通知》还规定了领导小组主要职责、工作规则、工作要求等事项。

领导小组的成立，符合中央人才工作会议精神，是财政部落实新时代人才强国战略的重要举措，是依法依规发挥职能作用的具体体现，将助力形成全国财政系统上下一盘棋的工作局面，有利于集聚各方面优秀人才，推动财政人才工作高质量发展，为加快建设人才强国、全面服务党和国家事业发展全局提供重要支撑。

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