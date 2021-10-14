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10月12日, 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会在云南昆明举行。人民网记者翁奇羽 摄

国家主席习近平12日下午以视频方式出席在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。

习近平主席指出，生物多样性使地球充满生机，也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园，促进人类可持续发展。昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径，具有重要意义。国际社会要加强合作，心往一处想、劲往一处使，共建地球生命共同体。

多位受访者在接受人民网记者采访时表示，习近平主席的讲话阐释了中国秉持生态文明理念，共同构建地球生命共同体的鲜明态度。不仅有对生态发展理念的诠释，还有对具体举措的落实落细，让“人不负青山，青山定不负人”更加信服。讲话中充满了感情和积极乐观的态度，这对推进全球环境治理发挥了极大作用。

厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚表示，习近平主席的讲话充满了感情，表达了乐观积极合作的态度。他呼吁让发展成果、良好生态更多更公平惠及各国人民，构建世界各国共同发展的地球家园，让人印象深刻。

哥斯达黎加驻华参赞希美在峰会现场表示，中国领导人的讲话显示了中国对保护生物多样性的坚定承诺。讲话中提到了一个非常重要的观点“良好生态环境既是自然财富，也是经济财富，关系经济社会发展潜力和后劲”。在这一点上，中国已经证明了经济发展可以与环境保护齐头并进，通过将它们结合起来，可以取得更佳的效果。

“此外，中国领导人在讲话中提到了加强全球治理体系工作的重要性，并要坚持多边主义，这些观点我也非常认同。” 希美说。

西班牙马德里自治大学生态学博士研究员卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯通过互联网关注着领导人峰会。他表示，中国政府了解和认识遵循自然规律的重要性，并致力于通过加强国际合作，来推动实现生物多样性、气候变化等方面的进展。

生态环境部新闻发言人刘友宾表示，习近平主席的讲话既体现了中国政府坚定不移走可持续发展道路的信心和决心，又展现了大国领袖的责任担当。讲话是对中国近年来生物多样性保护取得历史性成就的生动表达，也是对解决全球环境问题、促进全球生态文明建设贡献的“中国智慧”“中国方案”的精辟概括。

“开启人类高质量发展新征程，这不仅对中国进一步加强生态文明建设、做好生物多样性保护工作具有深远历史意义，也将对全人类的生态文明建设和生物多样性保护产生深远历史影响。”刘友宾说。

成立昆明生物多样性基金、加快构建自然保护地体系、陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案……在峰会上，中国还推出了一系列生态发展的具体举措，获得了国际国内社会的广泛关注。

生态环境部环境规划院管理与政策所副所长董战峰表示，习近平主席宣布中国将率先出资15亿元人民币，设立昆明生物多样性基金，并欢迎国际各界参与其中。中国正在加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，正式设立了第一批国家公园。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国加快构建了碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。这些都表明，中国将继续坚决维护多边主义、持续建设性参与全球环境治理，以促进实现全球的可持续发展。

推进生态文明发展，离不开基层工作者的努力。“习近平主席提到的云南大象的北上及返回之旅，让我们看到了中国保护野生动物的成果。” 34岁的陈飞是国家林草局亚洲象研究中心主任，今年云南大象的北上及返回之旅，他全程参与。

陈飞表示，作为一名野生动物保护工作者，自己将继续深入开展生物多样性保护研究，用理论服务实践，把论文写在大地上，拓展国际视野，为共同构建地球生命共同体贡献力量。

(责编：乔业琼、吕骞)