人民网北京10月14日电 （记者杨曦）国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》显示，相比今年7月的预测，IMF将2021年全球增速预测值小幅下调至5.9%，将2022年的预测值保持在4.9%不变。

图片来源：国际货币基金组织官方网站

IMF在新版报告中对多个国家的经济增长预期目标做了调整。主要经济体中，IMF预测2021年中国GDP增长8%，较7月的预测值下调0.1个百分点；美国GDP增长6%，较7月预测值下调1个百分点。此外，IMF将日本的经济增长预期目标下调至2.4%，将德国经济增长目标下调至3.1%，将英国经济增长目标下调至6.8%……

从报告的预测值来看，国际社会仍看好中国经济的复苏前景。与此同时，中国社会科学院工业经济研究所期刊《China Economist》11日发布的2021年三季度“中国经济学人热点调研”结果显示，经济学人预判三季度经济总体稳定，外贸形势持续良好势头，消费价格上涨压力有所缓和，物价水平总体保持平稳，就业形势总体稳定。

“各国应继续根据本地疫情状况和经济形势调整政策组合，以期实现最大程度的可持续就业，同时维护政策框架的公信力。许多国家的财政空间正在缩小，在这种情况下，各国应继续将医疗卫生支出作为支出重点；同时，各国还需要提高救助措施和转移支付的针对性，并通过提供再培训和支持措施，促进劳动力的重新配置。随着健康形势改善，应当将政策重点转向长期结构性目标。”IMF的经济顾问兼研究部主任Gita Gopinath指出。

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