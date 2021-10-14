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生态环境部答人民网记者问：COP15高级别会议圆满完成使命 取得三大成果

2021年10月14日12:19 | 来源：人民网
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人民网昆明10月14日电 （记者余璐）10月13日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)举行首场新闻发布会，介绍COP15高级别会议成果。生态环境部副部长赵英民在回答人民网记者提问时表示，本次高级别会议圆满完成各项使命，提振了全球保护生物多样性的政治决心，凝聚了全球生物多样性治理的合力，并为“2020年后全球生物多样性框架”制定磋商提供了政治保障。

生物多样性是我们人类生存和发展的基础，当前我们正面临着全球生物多样性丧失速度加快，生态系统退化和生态系统服务下降的严峻的形势。赵英民指出，新冠肺炎疫情大流行以来，全球经济受到了巨大的冲击，也影响生物多样性的保护。因此，在这个关键的时刻，全球生物多样性保护急需通过高层政治推动，提振各国和社会各界的信心，寻找遏制生物多样性丧失的新理念新举措，明确未来生物多样性保护的重点和方向，为今后全球生物多样性治理进程注入更多更强的政治动力。

赵英民对人民网记者表示，在COP15第一阶段会议期间举办的高级别会议形成了三个重要的成果。

一是，为全球生物多样性治理提供高级别的政治推动力。多国领导人和国际组织的负责人呼吁，各国要团结一致，采取务实行动，加强全球生物多样性保护和生态环境治理。部长级会议期间，与会的各国部长国际组织负责人一致认为要加强国际协作，而且尽快采取行动，促进知识创新和会议分享，加大资金技术和能力保障，为开创全球生物多样性保护新局面注入了强大的政治动力。

二是，发布了《昆明宣言》。会议期间，与会代表共商共议、求同存异、凝聚共识。经过充分协商，会议通过了《昆明宣言》，这是这次大会的重要成果之一，将为全球环境治理注入新的动力，促进全球朝着人与自然和谐共生的2050年愿景迈进。

三是，宣布了中国生物多样性保护的新举措。在领导人峰会上，中国宣布了关于出资15亿元设立昆明生物多样性基金；正式设立第一批国家公园，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，建立国家植物园体系；为实现碳达峰碳中和目标，实施“1+N”政策体系等一系列的东道国举措。

“本次高级别会议是在全球疫情形势下召开的一次特殊的会议。目前，高级别会议圆满的完成了各项使命，在三个方面发挥了重要的作用。”赵英民说。

第一，提振了全球保护生物多样性的政治决心。高级别会议期间，多个国家领导人和联合国秘书长视频参会发言。会议规格之高，出席会议的国家领导人之多，在《生物多样性公约》缔约方大会历史上是第一次。各国领导人的发言，表达了共建地球生命共同体的愿望，也极大地激发了各方战胜疫情、加强生物多样性保护的热情，坚定了国际社会遏制和扭转生物多样性下降趋势的决心和信心。

第二，凝聚了全球生物多样性治理的合力。高级别会议期间，各国部长们以最大的政治决心畅谈交流，为应对生物多样性面临的巨大挑战，共同构筑地球生命共同体，贡献智慧和力量。在部长们的见证下，会议通过了凝聚各方广泛共识的《昆明宣言》，为全球生物多样性保护行动指明方向。

第三，为“2020年后全球生物多样性框架”制定磋商提供了政治保障。高级别会议发布的《昆明宣言》和东道国举措等系列成果，有助于推动制定并实施兼具雄心务实和平衡的“2020年后全球生物多样性框架”，强化公平合理、合作共赢的全球生物多样性治理体系。

(责编：乔业琼、吕骞)

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