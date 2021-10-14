10月12日，COP15主席、生态环境部部长黄润秋接受人民网记者专访。人民网记者 翁奇羽摄

人民网昆明10月14日电 （记者余璐）10月12日，习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会上的主旨讲话中强调，秉持生态文明理念，共同构建地球生命共同体，开启人类高质量发展新征程。

COP15主席、生态环境部部长黄润秋在接受人民网记者专访时表示，习近平主席的讲话体现了中国政府与国际社会一道，共同推进全球生物多样性治理、共建清洁美丽家园的坚定决心，也彰显了中国作为全球生态文明建设参与者、贡献者、引领者的责任和担当。

“万物各得其和以生，各得其养以成。”习近平主席围绕人类要如何共建地球生命共同体这个命题，提出了“四点倡议”——以生态文明建设为引领，协调人与自然关系；以绿色转型为驱动，助力全球可持续发展；以人民福祉为中心，促进社会公平正义；以国际法为基础，维护公平合理的国际治理体系。

黄润秋表示，“四点倡议”与习近平主席9月在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出的“全球发展倡议”互相呼应，是对可持续发展理念的更进一步深化和拓展，描绘了启动人类高质量发展新征程的路线图，也为应对全球共同挑战提供了“中国方案”。

“人类高质量发展，必须是人与自然关系和谐的发展，是绿色低碳的发展，是人民福祉与社会公平正义不断增强的发展，更应是全球治理体系更加公平合理的发展。”黄润秋说。

习近平主席在讲话中首次提出三个构建“地球家园”的愿景——构建人与自然和谐共生的地球家园；构建经济与环境协同共进的地球家园；构建世界各国共同发展的地球家园。

对此，黄润秋深有感触地说，习近平主席从人类可持续发展和构建人类命运共同体的高度，提出了三个构建“地球家园”的愿景，很好地诠释了COP15大会的主题“生态文明：共建地球生命共同体”，这与联合国可持续发展目标高度契合，为全球生态环境治理指明了方向，也集中体现了中国理念和中国智慧。

“中国作为COP15东道国，习近平主席提出了务实而且可行的东道国举措。”黄润秋谈到，一是中国将率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业；二是正式设立第一批国家公园，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，启动国家植物园体系建设；三是构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。

“我相信，东道国举措的出台，一定会在各缔约方之间形成团结一心、相向而行，汇聚更多的资源共同建设我们清洁美丽的地球家园。”黄润秋充满期待。

中方接槌，正式成为COP15主席国。人民网记者 翁奇羽摄

10月11日下午，在COP15开幕式上，黄润秋从COP14主席国埃及的代表——埃及驻华大使穆罕默德·巴德里手里接槌，中国正式成为COP15主席国。

作为COP15主席，未来如何进一步推动全球生物多样性治理？对此，黄润秋表示，下一步将切实履行好职责，把COP15大会所凝聚的政治共识和强大的政治推动力保持好、发挥好，为全球环境治理注入新动力。

“同时，坚持多边主义的立场，坚持公平公正的原则，在各缔约方之间扩大共识，相向而行，力争达成既具有雄心又务实可行的‘2020年后生物多样性框架’，为全球生物多样性治理、为共建地球生命共同体贡献力量。”黄润秋说。

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