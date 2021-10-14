人民网北京10月14日电 （赵超）当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车产业与信息通信、能源、交通等加快融合，电动化、网联化、智能化成为发展和潮流趋势，新技术新业态新模式不断涌现，产业生态和竞争格局面临重塑，我国汽车产业迎来难得发展机遇，但也面临新的问题与挑战。

近日，工业和信息化部官网刊登了《对十三届全国人大四次会议第7204号建议的答复》。工信部在答复中表示，按照党中央、国务院统一部署，加强部门协同、完善政策环境，加快推动我国新能源汽车和智能网联汽车产业发展。

在发展大功率快速充电技术方面，工信部积极组织全国汽车标准化技术委员会加快推动大功率充电标准的制定工作，已提出充电接口相关标准的修订立项计划，正在组织行业进行样品开发和测试验证，并加强与能源行业的沟通协调，推动相关标准尽快发布实施，支持大功率充电技术发展。

在加快自动驾驶汽车相关技术标准的编制和发布方面，截至目前，工信部已先后启动标准制定项目56项，其中发布6项、报批12项、制定中38项，并先后开展22项标准化需求研究项目。积极参与国际标准法规制定与协调工作、加快制定车联网相关标准，促进汽车网联化功能发展，先后下达《基于LTE的车联网无线通信技术 路侧设备技术要求》等30余项标准计划，批准发布《车联网无线通信安全技术指南》14项行业标准；指导发布车联网通信安全、车联网平台防护、数据安全、用户个人信息保护等车联网安全重点急需标准。

在完善现行自动驾驶汽车道路测试相关政策法规，建立跨地区牌照互认机制方面，2018年4月，工信部联合公安部、交通运输部发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》（以下简称《原版规范》），全国26个省（市）出台管理细则，开放3200多公里测试道路，发放700余张测试牌照，道路测试总里程超过530万公里，长沙、上海、北京等地还开展了载人载物示范应用。但在工作中也存在测试方案不统一、测试结果不互认、车路协同不到位等问题。

为进一步优化智能网联汽车道路测试管理，2020年初，工信部联合公安部、交通运输部对《原版规范》进行修订，研究形成《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（以下简称《新版规范》），已公开征求意见，正在履行发布程序。

在完善智能网联汽车发展的技术路线，加快网联共享技术方面，工信部始终坚持“单车智能+网联赋能”的发展战略，并开展以下工作：

一是加强战略谋划。组织编制并推动国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》；成立国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会，搭建跨部门跨行业沟通协调平台，健全工作协调机制；积极推进道路交通法等法律法规修订完善，加快推动通信和道路基础设施建设。

二是加快网联发展。组织智能网联汽车产业创新联盟、IMT-2020推进组、智能交通联盟等联合发布《C-V2X产业化路径及时间表研究白皮书》；组织整车、通信、信息安全等领域企业开展C-V2X“三跨”和“四跨”互联互通测试活动（跨通信模组、跨通信终端、跨整车、跨安全平台）；组织智能网联汽车产业创新联盟建立具备网联化功能的车辆信息数据库，聚焦智能化网联化融合发展编写《智能网联汽车产业蓝皮书》；指导国汽智联、中汽中心等单位搭建智能网联汽车电子身份认证与信任平台，已接入近30多家企业、涉及30多万台联网车辆和设备、签发100多万张电子证书。

三是加强基础设建设。选择国内重点高速公路开展车联网部署，支持京沪高速公路车联网改造等重点项目实施，推动G2京沪高速的C-V2X基础设施建设与升级改造。支持江苏无锡、天津西青、湖南长沙、重庆两江新区创建国家级车联网先导区，提供跨行业融合创新的良好环境，加快车联网基础设施建设。

四是开展试点工作。联合住房城乡建设部组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作，推动智能化基础设施、新型网络设施、“车城网”平台建设、标准制度完善等，已确定北京、上海等6家城市为第一批试点城市。

未来，工信部将坚持智能化网联化同步推进战略，加快关键核心技术攻关，加强网联基础设施建设，深化测试示范和试点工作，推动我国汽车产业高质量发展。

(责编：赵超、吕骞)