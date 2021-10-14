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京投发展高一轩：从企业需求转向用户需求，是实现价值的必然选择

2021年10月14日11:19 | 来源：人民网
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10月10日，2021北京国际城市轨道交通高峰论坛之专题论坛——京投发展·第四届TOD创新论坛在北京举行。TOD是指以公共交通为导向的城市开发模式（transit-oriented development），本次论坛汇集了轨道领域行业专家、主要企业负责人以及各方代表，论坛嘉宾就城市轨道交通发展、TOD政策落地以及TOD项目实施推进过程中的热点、难点和痛点，进行深度研讨与交流，探索合作共赢之路。

京投发展股份有限公司总裁高一轩发表主题演讲。受访者供图

在论坛上，京投发展股份有限公司总裁高一轩发表了《愉樾天成——以用户为中心的TOD生活样式》主题演讲，阐述了京投发展从产品中心主义到用户中心主义、单维价值创造向多维价值创造、功能化产品向生活方式转移的新思路与新实践，为TOD创新发展及幸福生活营造带来更多启示与借鉴意义。

“我们认为，随着越来越多的企业加入TOD开发阵营中来，单纯的技术和经验门槛已经不再是决定性因素，并不能构成核心竞争力。如何把TOD和未来的生活方式做结合，如何提高幸福的效率，成为TOD发展过程中更为重要的抓手。”高一轩在主题演讲中表达了上述观点。

他提出，随着越多的人开始重新审视生活，如何对抗社会的内卷、如何消弭诗与远方的距离、如何平衡自我与家庭的成长、大都市的理想生活在哪等问题成为京投发展思考的重点。

“用户生活地图的绘制，让我们对用户有了更加细分、更加深度的认识，也为我们后续做相应的产品和服务的研发提供准备。”高一轩介绍，在用户地图指引下，京投发展进一步挖掘出超过80个用户痛点，基于痛点的识别，通过超过380项的普遍性服务来解决广泛的用户需求，同时有200项以上的针对特殊性服务需求，解决用户关键时刻特殊的需求，最终实现产品和服务研发的落地。

最后，高一轩接受媒体采访时强调，京投发展正在进行生活方式营造实验，TOD成为企业与用户互动的重要载体，从企业需求转向用户需求，是实现价值的必然选择，比起业绩的增长，企业更重要的是找到未来发展的方向和出路。 

(责编：董童、李源)

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