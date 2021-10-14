原标题：周鸿祎网安周感言：坚守科技报国义不容辞

“作为一名在网络安全行业奋战十余年的老兵，360作为该领域的龙头企业，维护国家网络安全，是义不容辞的使命。” 在10月11日开启的全国性国家网络安全宣传周中，360集团创始人、董事长周鸿祎在北京网安周视频致辞中呼吁：“进入大安全时代，网络安全事关国家安全，这需要全体网络安全工作者一起协同努力，共同护航数字中国建设，打一场网络安全的人民战争。”

坚定科技报国 360展示200多亿打造的网安黑科技

作为此次网安周的重头戏，360新一代安全能力框架甫一经亮相，就引发行业广泛关注。

据360政企安全集团专家现场介绍，该安全能力框架是周鸿祎亲手推动，历时十多年，花200多亿投入打造的核心科技。他在视频致辞中表示：“当前我们面临的是众多高级别专业黑客组织的持续攻击，需要颠覆传统防御理念，通过新战法、新框架、新能力，积极构建大安全时代的整体防御战略体系，打造一套能力完备、可运营、可成长的数字安全框架。”

因此，360坚守科技报国的信念，发挥“上山下海”精神，勇攀科技高峰，研发了这一套新安全框架，突破了高级网络攻击检测、漏洞挖掘、威胁情报、网络地图测绘、实战靶场等一系列网络安全关键技术，建立起以安全大数据分析为核心的云端安全大脑，形成了强大的网络空间预警能力。

据悉，截至目前，360已累计捕获境外46个APT组织，发现攻击活动3600余起，涉及目标2万余个。在360现场展厅中，该安全能力框架显示已深度赋能重庆、天津、青岛、鹤壁、苏州、郑州等城市产业基地，针对性地部署了各城市本地安全大脑系统，帮助城市实现完整安全运营闭环。

360多主题参与全国各地网安周 获多项殊荣

作为网安企业，360除展示网安黑科技外，还在全国各地派出专家参与论坛演讲、节目科普、活动举办等多种形式，掀起一股“网络安全为人民、网络安全靠人民”的群众参与热潮。

据悉，360政企集团、AI安全实验室、PC安全事业部等多位安全专家分别参与了此次网安周网络安全产业发展分论坛、网络空间安全学科专业建设与人才培养分论坛、人工智能安全产业发展分论坛、青少年网络保护分论坛，并分别发表主题演讲，从行业、人才、AI和青少年保护等多方面建言献策，推动网安行业健康发展。与此同时，360政企安全集团安全专家还积极参与网络安全线上主题晚会，就医疗数据泄露和摄像头黑产攻击进行了科普、解读，并提供专业安全防护建议，获得用户广泛好评。

值得一提的是，论坛期间，360提报的“360人工智能框架漏洞威胁感知系统”“360新一代终端安全智能防护系统”两款产品，成功入选由中国网络空间安全协会组织评选的“2021年人工智能安全典型实践案例”。

此外，360一直坚信“网络安全靠人民”。为充分发动全国各地网络爱好者参与网安周，提升网安意识，360还助力打造“鹤城杯”河南·鹤壁CTF网络安全挑战赛，并参与承办由天津市委网信办、天津市总工会主办的第三届“第五空间”网络安全大赛决赛，成功点燃数千名网络人才的参赛积极性。

其中，“鹤城杯”河南·鹤壁CTF网络安全挑战赛成功吸引了397支网络安全尖兵队伍争相响应，参赛人数超过千人；第三届“第五空间”网络安全大赛共吸引了420支战队、2511名选手报名，覆盖多个行业和数十所高等院校。

未来，360将始终坚守科技报国的定位，以数字化思维重塑网络安全，形成面向数字化的新安全体系，并带动网安生态合作伙伴，共筑数字经济安全基座，为人民享受数字化美好生活创造网络安全新环境。

(责编：李源、曹淼)