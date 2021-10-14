原标题：用户数破5亿 钉钉首次公布“两个数字化”战略

10月13日，2021钉钉未来组织大会上，钉钉对外宣布用户数已突破5亿，并首次对外公布 “两个数字化”战略，同时发布了新的年度趋势关键词“数字生产力”。

钉钉用户数破5亿

会上，钉钉宣布，截至2021年8月31日，用户数突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万。继今年1月钉钉用户数突破4亿之后，在短短的9个月内用户数再上新高，实现高基数上有质量地增长。

最新数据显示，钉钉上，大量企业使用深度持续加深，通过云钉一体加速业务数字化的进程。整个钉钉平台长出的“钉应用”数超过150万，较年初增长三倍。钉钉生态也更加繁荣，目前钉钉开放平台入驻的开发者数已超过90万。

首次阐释“两个数字化”战略

“两个数字化”，即组织数字化和业务数字化，这是钉钉对当前企业数字化路径和自身价值的再定义。

钉钉总裁叶军认为，任何一家企业都需要从组织和业务两个维度与数字技术结合，借助钉钉这样的新生产力工具，激活每一个人的创造力。他进一步阐释，在线是数字化的前提，过去，钉钉把企业经营管理当中的人财物事等场景从离线搬到了线上，把通讯录、开会方式、审批方式都数字化了。就像PC时代电脑是生产力工具，移动时代钉钉就是最好的新生产力工具。

借助钉钉新生产力工具，企业可以进一步升级数字化的深度，走向“两个数字化”，并通过两个数字化的相互融合和促进，实现组织内人财物事、产供销研、组织上下游生态产业链等场景环节的全链路数字化。

“两个数字化”的最终目标是助力企业和组织实现全链路数字化。叶军表示：“钉钉不仅仅是工具层面的创新，也代表下一个时代的工作方式。释放数字生产力的背后，更是生产关系的改变，是人与组织关系的改变，是人的工作环境、生活状态的改变。钉钉是数字世界和物理世界的连接者，是全链路数字化的超级入口，云钉一体是企业迈向未来、数字化转型的必选项。”

位于广西柳州的柳钢集团冷轧厂，用钉钉搭起了一个数字时代的透明工厂，任何设备异常可以自动通知到人，冷轧厂近90%的业务都搬上了钉钉，并用低代码开发了上百个应用。柳钢冷轧厂厂长陆兆钢表示：“我们希望把工厂做成最不像工厂的样子，让重工业变轻。钉钉满足了协同办公需求，也能支持我们做低代码开发。”

新生产力工具来了

在钉钉“两个数字化”战略中，组织数字化首先关注的是员工的数字化能力，让每一个员工拥有一套称手的新生产力工具。在2021未来组织大会上，正式发布钉钉6.3版本，推出 “钉闪会”，钉钉文档，钉钉项目，钉工牌，钉钉小程序和“看看”等在内的一系列新产品。

“钉闪会”是钉钉在协同办公领域一次重大的更新，通过文档连接视频会议、日程、项目等协作功能，串联会议的快速组织和信息的分享、讨论、决策环节，最终通过一个标准的产品界面，为企业有准备、有主题、有议程、有结果、有落实的开好一场会。

本次大会上，钉钉还发布了连接平台，通过这一连接平台实现智能人事一体化、业财一体化和营销服一体化，助力生态伙伴更好地为用户解决数据孤岛问题。（记者 王婉莹）

(责编：曹淼、李源)