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住建部：对不落实能源保供责任的和弃供、弃管的供热企业严肃追责

2021年10月14日14:31 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （王仁宏）10月13日，住房和城乡建设部组织召开北方采暖地区今冬明春城镇供热采暖工作视频会议，总结上一采暖期城镇供热采暖工作，部署今冬明春城镇供热采暖工作。

会议强调，城镇供热采暖工作关系到老百姓的切身利益，是重要的基本民生。各地城镇供热主管部门和供热企业要提高政治站位，压实责任，切实做好预警预判工作，第一时间发现问题、报告问题、研究问题、解决问题。要加强统筹谋划，千方百计保障燃料供应，利用好党中央、国务院创造的有利条件，早安排、早行动、早落实。要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，时刻绷紧安全生产这根弦，强化责任落实，切实做好设施运行维护和应急保障。要高度重视并提升供热服务质量，继续开展“访民问暖”，及时回应群众诉求，确保群众满意。要根据本地区能源供给条件、经济发展水平、环境保护、区域气候等特点，因地制宜选择清洁取暖技术路线，积极推进清洁取暖、智慧供热。要严格督促落实属地责任和企业主体责任，对不落实能源保供责任的和弃供、弃管的供热企业严肃追责。

(责编：王仁宏、吕骞)

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