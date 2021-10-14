人民网北京10月14日电 （王仁宏）据水利部消息，10月13日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛会商，安排部署山西、陕西等秋汛严重地区水利救灾和第18号台风“圆规”防御工作。李国英强调，要坚持人民至上、生命至上，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，进一步强化“四预”措施，坚持雨情、汛情、险情、灾情全链条防御，全过程贯通，每一个环节都要尽到责、管到位、兜住底。

李国英要求，汛情就是命令，灾情就是命令。当前要抓紧做细做实做好山西、陕西等秋汛灾情严重地区水利救灾工作。科学分析和掌握堤防决口堵复时机，对堤防决口实施堵复或堤防重建。控制淹没区范围不扩大，并尽快实施淹没区排水措施，合理安排洪水出路，严防发生次生灾害，为灾区尽早恢复生活生产秩序积极创造条件，要派出工作组赴一线加强技术支持。立即对水库开展全面排查，对已鉴定是病险水库且在前期自然蓄洪中库水位超过汛限水位的中小水库要尽快实施下泄，确保水库安全；立即对受损的中小水库进行安全鉴定，将新增病险水库列入除险加固计划尽快实施。要锚定水毁水利工程设施修复，全面核清核准情况，积极协调水利救灾资金倾斜支持。要大力支持并协调推动水利灾后恢复重建，积极推进前期工作，尽快按基本建设程序组织实施。

李国英强调，要紧盯第18号台风“圆规”移动路径，强化预报预警，预警信息直达防御一线。要加强受影响区域内中小水库，特别是病险水库的巡查，病险水库一律空库运行，“三个责任人”立即上岗到位，履职尽责，确保水库不垮坝。要抓好中小河流堤防防守，逐段落实责任，做到险情早研判、早发现、早处置，确保重要堤防不决口。要做好受洪水威胁区域人员转移预案，一旦发生险情要做到应撤尽撤、应撤早撤、应撤快撤，确保人民群众生命安全。要科学调度大型水库，统筹防洪安全和水资源利用，充分发挥综合效益。

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