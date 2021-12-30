人民网记者 赵竹青

2021年12月30日，长征三号乙运载火箭成功将通信技术试验卫星九号送入预定轨道。记者从航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称火箭院）获悉，至此，长征三号甲系列火箭凭借2021年十二战“全胜”的战绩，圆满完成了2021年全年的发射任务。

长征三号乙运载火箭成功发射通信技术试验卫星九号。肖国军 摄

12次 100%——2021年满堂红

1月20日至12月30日，长征三号甲系列运载火箭共完成12次发射，取得了12战12捷，实现了全年任务的“满堂红”。

翻开年历，长征三号甲系列火箭共发射12颗卫星，长征三号甲系列火箭研制团队用一次次成功，完成了中国航天2021年开局之战、收官之战，将风云四号B卫星、天链一号05星、中星2E卫星……等卫星送入预定轨道，完成了一系列对中国航天具有重大意义的发射任务，用实际行动续写了金牌火箭的辉煌。

60+——送入轨道载荷的总重量

2021的长三甲系列运载火箭完成了12次发射任务，长征三号乙运载火箭完成了11次，将近60余吨的载荷送入距地球三万八千公里的地球同步转移轨道，是2021年长征系列运载火箭发射载荷总重量最多的火箭。

火箭院长征三号甲系列火箭总设计师陈闽慷介绍，作为我国高轨发射任务的主力火箭，长三乙火箭的地球同步转移轨道运载能力为5.5吨，是以长三甲火箭为基础，“上改下捆”研制而成。长三乙火箭及其各种改进构型是长三甲系列火箭的主力火箭，主要发射高轨通信卫星、商业通信卫星、北斗二号的中高地球轨道卫星、北斗三号卫星和风云四号气象卫星等。2013年12月2日，长三乙火箭将嫦娥三号探测器送入太空，为探测器月面软着陆，开展月面就位探测与自动巡视探测奠定了坚实基础。2018年12月8日，长三乙火箭将嫦娥四号探测器送入太空，实现了人类首次月背软着陆。

16天——长三甲火箭2021年发射最短间隔时间

自党的十八大以来，中国航天事业进入“快车道”。长征三号甲系列火箭在近几年保持年均10次以上的高密度发射频次，有力支撑了北斗三号全球导航定位系统建设、探月工程四期等国家重大科技项目的建设。

值得一提的是，在2021年6月3日至2021年12月30日的208天中，长征三号甲系列火箭10次发射，成功将10颗卫星送入轨道，其中火箭发射最短间隔仅为16天。研制团队为了应对高强密度发射，不断开展不断探索新形势下我国运载火箭的研发模式，提出了产品化、多任务并行出厂发射等创新模式和有效方法，使液体运载火箭研制生产能力从一年2至3发提高到8至10发；发射周期从60天减少到20天左右，发射队伍从300人降到100人左右，为高密度发射任务的圆满完成和运载火箭管理技术的创新发展的奠定了坚实基础。

300天——研制队伍在发射场连续工作的时间

近年来为了应对高强密度发射，长三甲研制团队同样付出了很多努力。很多研制人员一年大部分时间都是在发射基地执行任务，他们经常戏称回北京工作叫做“出差”。

据统计，2021年长三甲研制团队出差总天数达到近300天，数不清的的破晓黄昏，奔波于机场车站；数不清的节日假日，坚守在工作岗位，任务忙的时候，每天工作十三四个小时，对于整个研制团队来说，火箭是“陪伴”他们最多的家人，而亲人则成为了他们心中的牵挂。

长征三号乙运载火箭成功发射通信技术试验卫星九号。肖国军 摄

83次——长三甲系列火箭发射次数最多的构型

长三甲系列火箭是我国发射次数最多的单一系列运载火箭，其中长征三号乙运载火箭这一构型已完成83次发射，占长三甲系列火箭总发射数的65%。

能够成为长三甲系列火箭发射次数最多的构型，是由于长三乙火箭可以一箭单星也可以一箭多星发射，既可以用于标准地球同步转移轨道发射，也可以用于超同步转移轨道发射，以及深空探测器发射，还可以在飞行过程中实现侧向机动变轨、多次起旋、消旋、定向等，可以满足卫星用户多种不同使用要求。

48次——2021年长征系列运载火箭发射总数创造历史

长征系列运载火箭在2021年完成了48次发射，创造了年度宇航发射总数的历史。这一年间，长征系列运载火箭完成了第400次发射，长征五号B、长征二号F、长征七号运载火箭用5次发射完成了载人航天工程空间站建造任务，这背后不仅是数量的变化，更是国家航天工业实力、宇航任务执行力与国家整体科技实力在新时代的质变。

长征三号甲系列火箭2021年度发射记录（截至2021年12月30日）

序号 火箭型号 卫星 时间 地点 结果

1 长征三号乙 天通一号03星 2021/1/20 西昌 成功

2 长征三号乙 通信技术试验卫星六号 2021/2/4 西昌 成功

3 长征三号乙 风云四号B卫星 2021/6/3 西昌 成功

4 长征三号丙 天链一号05星 2021/7/6 西昌 成功

5 长征三号乙 中星2E卫星 2021/8/6 西昌 成功

6 长征三号乙 通信技术试验卫星七号 2021/8/24 西昌 成功

7 长征三号乙 中星9B 2021/9/9 西昌 成功

8 长征三号乙 试验十号卫星 2021/9/27 西昌 成功

9 长征三号乙 实践20卫星 2021/10/24 西昌 成功

10 长征三号乙 中星1D 2021/11/27 西昌 成功

11 长征三号乙 天链二号02星 2021/12/14 西昌 成功

12 长征三号乙 通信技术试验卫星九号 2021/12/30 西昌 成功

(责编：赵竹青、高雷)