人民网记者 任妍

当前，随着网信行业高速发展，网信企业作为信息时代重要的市场主体，在享受时代发展机遇的同时，切实履行好企业社会责任也尤为重要。

12月27日至29日，为期三天以“强化使命担当，践行社会责任，推动网信企业规范健康发展”为主题的2021网信企业发展和社会责任论坛以“线上+线下”形式举行。论坛同时发布了《中国网信企业发展和社会责任报告（2021）》（以下简称《报告》）。

论坛期间，众多网信企业代表就社会责任相关话题进行分享，多位代表表示，在高质量发展过程中，网信企业要把承担社会责任融入企业发展血脉中，以实际行动彰显网信企业的责任与担当。

聚焦加强行业自律规范 凝心聚力共建网络清朗空间

网信企业是网信事业发展的基石，是网络空间治理的重要力量。如何加强互联网行业自律，履行企业社会责任，促进规范健康发展成为社会各界广泛关注焦点。

“企业有多大，社会责任就有多大。”中国网络空间研究院党委副书记宣兴章表示，行业自律与企业履责成为我国互联网管理体系的重要组成部分，对促进网信企业行稳致远、推动网信事业健康蓬勃发展发挥了重要作用。

宣兴章指出，网信企业要自觉担当历史使命，心怀“国之大者”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，把企业发展置身重要战略机遇期和“两个大局”中谋划部署，切实强化行业自律建设，增强行业自律意识，提高行业自律水平，争做促进行业健康发展的建设者和维护者。在积极履行企业社会责任、促进持续健康发展中，激发更大活力和竞争力，为推进网络强国建设、全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

国家发改委市场与价格研究所所长、二级研究员杨宜勇也指出，当下，网信经济发展处在需要加强自我约束和全面创新、爬坡、过坎的重要历史阶段。面向未来，只有突出社会责任，网信企业发展才能突破发展瓶颈，实现高质量发展。

全面履行社会责任，是企业自律和健康发展的重要前提。杨宜勇指出，网信企业只有压实四大社会责任才能保持长期繁荣。第一，网信企业要对消费者高度负责，既要保证消费者的网信消费质量，又要保证其信息安全；第二，要对社区发展负责，成为当地经济发展的得力助手；第三，要对环境负责，要大力发展绿色网信企业，加快硬件更新，降低能源消耗；第四，要对净化社会空气负责，严厉打击网络赌博和色情，切忌鼓噪饭圈文化，处理好经济发展个社会治理的关系，着力建设好网络的良好生态。

把责任规矩“挺在前头”，除了呼唤企业自觉和行业自律，更重要的还是切实加强外部监管，明晰规则底线。在迎接数字文明时代，完善平台责任体系同样至关重要。

中国传媒大学教授，人类命运共同体研究院副院长王四新表示，完善平台责任体系层面，随着反垄断法、机构建设和执法力度的不断加大，防止资本的无序扩张和野蛮增长等，都在为国家层面上对各种风险的“可管可控”创造条件。企业在内容管控方面，要主动向善，主动合规，主动适配监管要求，加强行业自律，共同营造天朗气清的网络空间。

以“责任担当”践行“初心使命”

企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任。

去年以来，新冠肺炎疫情加速了数字化进程，也让互联网企业的“数字责任”备受社会关注。在交出了“提效率”的答卷后，互联网企业需要回答如何助力高质量“促公平”的新问卷。

“企业越往上生长，越需要把创造社会价值的根基，扎得更深更稳。”腾讯集团副总裁陈勇在会上表示，“责任升级”推动着腾讯对社会责任理解的进化。今年4月，腾讯将推动可持续社会价值创新纳入公司的核心战略。在这场新的实验中，腾讯正在“科技向善”的牵引下，以“三个统一”来推动可持续社会价值创新。

企业要发展，就要坚持经济效益和社会效益相统一，更好的承担起社会责任和道德责任。爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，作为一家网络视听平台，有义务为行业的激浊扬清、健康发展承担更多责任。针对近期文娱领域乱象频出的问题，爱奇艺从三个层面着手治理履责：一是抵制行业不正之风，压实平台主体责任；二是坚持弘扬工匠精神，加强优秀文艺作品创作；三是积极承担社会责任，创造更多社会价值。

互联网的蓬勃发展，在不断拓宽众人知识边界的同时，也有效助力了经济社会的高效发展。新时代下，互联网企业尤其是社交媒体平台，如何树立正确的价值观，发挥网络媒体引领作用，履行好社会责任是关键。

新浪微博首席执行官王高飞表示，新时代、新目标，赋予了微博新的历史使命。微博作为社交媒体平台之一，在主动落实社交媒体责任，持续展现正向引导价值的同时，也积极履行企业的社会责任，助力公益事业发展。同时，共同富裕也给与了微博新的历史使命，助力共同富裕和乡村振兴也是微博履责的要点之一。

守正创新助推企业高质量发展

网信事业代表着新的生产力、新的发展方向，也是驱动数字经济发展和技术创新的重要力量。

《报告》显示，截至2021年6月，我国互联网上市企业总市值达18.8万亿元，较2020年底增长3.9%。2021年第二季度，我国上市互联网企业总营收达9592亿元，同比增速达20.4%。网信企业在人工智能、云计算、工业互联网等新兴技术产业方面日益发挥创新驱动引领作用。

在京东集团副总裁曾晨看来，互联网企业想要更好地承担社会责任，实现高质量可持续发展，守正和创新是两个关键。曾晨表示，守正，就是心怀国之大者，脚踏实地、坚守正道。创新，就是积极推进前沿技术突破，激发更大的创新动力。

伴随着“互联网+”的发展，互联网医疗应运而生。加之去年突如其来的新冠肺炎疫情，对互联网医疗行业而言，压力与动力同在、挑战与机遇并存。

在丁香园创始人、董事长李天天看来，互联网医疗行业正处于新的历史时期，丁香园也承担着新的责任和使命，如何进一步尽职履责，把互联网医疗的产业价值和社会价值结合的更好，丁香园要做的“三个关心”：一是关心国民健康生活，二是关心医疗生态体系健康可持续发展，三是关心共同富裕，秉承创新和价值两条主线，以开放和发展的眼光，探索互联网医疗发展的更多可能性，创造更多元的社会价值。

“只有真诚回报社会，切实履行社会责任的企业才能得到长远发展。”完美世界全球品牌与战略合作副总裁伊迪表示，近年来，在促进数字技术与实体经济深度融合、赋能传统产业转型升级的精神引领下，企业充分发挥数字技术和创意创新等优势，以服务社会为重要宗旨，以文创思维赋能其他行业，推动数字中国和文化强国建设。

同时，作为网络强国建设中的新生力量，中国互联网公益慈善近年来蓬勃发展，不断通过新技术广泛传递社会正能量，极大丰富了公益慈善渠道，让公益人人可及。

随着互联网行业与公益慈善日益深度融合，公益慈善正走向大众，成为人们可以身体力行的生活方式。国家广播电视总局公共服务司副司长王学民也指出，互联网公益项目相比传统公益，活动形式更加丰富，传播速度更快，覆盖范围更广，能够充分调动社会资源，聚集更多的社会力量，达到更好的帮扶效果。

(责编：张文婷、高雷)