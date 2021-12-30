12月30日，工业和信息化部举行 “村村通宽带”新闻发布会。图片来源：工业和信息化部

人民网北京12月30日电 （申佳平）光纤平均下载速率超过100Mbps、每月三四十元即可享受网络套餐包、互联网普及率达到59.2%……一组组数据，体现出近年来我国电信普遍服务工作的显著成效。

在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，“十四五”时期将联合财政部继续深化完善电信普遍服务补偿机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实施新一轮电信普遍服务项目，不断提升农村网络基础设施供给能力，支撑数字乡村建设，赋能乡村振兴发展。

谢存指出，总体来说，新一轮次电信普遍服务较“十三五”时期有两方面不同，重点聚焦农村网络深度覆盖以及高质量发展。

一方面，推进农村网络深度覆盖。在行政村“村村通宽带”基础上，进一步支持自然村组、林场、牧场、重点区域及交通要道沿线等宽带网络覆盖，同时做好与易地搬迁、兴边固边等政策衔接，加大对乡村振兴重点帮扶县、边疆地区、民族地区、革命老区以及森林草原防火重点区域等支持力度，持续提升光纤和4G网络在农村地区的覆盖广度和深度。密切跟踪各地行政村调整情况，保持未通宽带行政村动态清零。

另一方面，引导农村网络高质量发展。着眼信息通信技术发展趋势，加强谋划部署，积极构建与农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足相适应的高质量农村网络。在电信普遍服务中逐年加大农村5G网络建设支持力度。鼓励基础电信企业在农村地区开展5G、千兆光纤等高质量网络建设，逐步拓展覆盖范围、提升网络质量。

同时，财政部经济建设司副司长邹素萍介绍，“十四五”期间，财政部将积极配合工业和信息化部深入推进电信普遍服务工作，做好以下三方面工作。

一是支持力度不减弱。通过实施电信普遍服务，目前所有行政村已全面实现“村村通宽带”。但中央财政的支持不会因此而停止，财政部将针对新的发展要求，保持现有支持力度不减、重点领域加强，继续支持农村及偏远地区电信普遍服务工作。初步考虑，“十四五”期间，中央财政将安排补助资金100亿元左右。

二是支持内容有拓展。按照有关文件要求，将5G纳入电信普遍服务支持范围，先小规模试点，之后根据网络和应用普及情况，逐步扩大支持范围。同时，加大对乡村振兴重点帮扶县等地区的支持力度，支持林场、牧场等生产作业区，人口规模较大的聚居区深化网络覆盖。

三是支持方式再优化。初步考虑，对因实际成本低于核定成本产生的结余资金，拟由任务承担企业统筹用于电信普遍服务工作，鼓励承担企业降本增效，更好发挥资金效益。同时，建议地方建立通信管理局主导，财政、工信主管部门参与的工作机制，充分调动各方面的积极性。

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