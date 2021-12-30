人民网北京12月30日电 （申佳平）“有了网络，‘雪山顶上找网上课女孩’斯郎巴珍在家就可以上课了。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，西藏自治区通信管理局局长闫宏强介绍，靠着西藏通信人艰苦不怕吃苦、缺氧不缺精神的“老西藏精神”，电信普遍服务深入实施，现已实现“村村通宽带”。

去年一条“雪山顶上找网上课”的短视频在各大网络平台转载，点击量达到上百万。网友们深深地被藏族女孩斯朗巴珍努力学习的精神所感动，同时也在为她每天爬山上课而感到担忧。

“对西藏通信人来说，复杂的环境和地貌让人‘既爱又恨’。”闫宏强坦言，西藏全区面积122多万平方公里，海拔4000米以上的地区占总面积的85%。特别是那曲、阿里，平均海拔在4500米以上，更被称为“生命禁区”。不仅如此，那曲、阿里年平均气温低至零下2℃，全年有效施工期仅6个月。“永久性高原冻土层坚如磐石，施工前要用牛粪烧3个小时以上，直至冻土化开才能安插杆路，有时一天下来也立不上几根杆子。”

闫宏强举例说，昌都市左贡县下林卡乡旭日村是移动公司电信普遍服务建设点位，该村位于怒江边，2017年6月项目建设时还没有通公路，要翻越两座海拔4500米以上的高山，走4-5天才能到。尤其林卡乡到旭日村这段路是牛羊觅食踏出的羊肠小道，一边靠峭壁一边临深崖，路面虚土易滑，落石不断，工程设备只能靠人背马驮。19名通信建设人员、14匹马、8头牦牛组成的建设队伍，历时18天才完成建设。

闫宏强表示，电信普遍服务改善了农牧区群众生活品质。有了网络，林芝鲁朗旅游小镇入驻互联网平台，带动当地旅游发展走向全国；有了网络，北京积水潭医院专家能够远程指导西藏本地医院的医生开展骨科手术；有了网络，“雪山顶上找网上课女孩”斯郎巴珍在家就可以上课了；有了网络，海拔5400米的甘巴拉雷达站驻守官兵可以与亲人视频通话。

同时，通过实施电信普遍服务，实现了全区624个边境小康示范村光纤宽带和4G网络通达。山南市隆子县玉麦乡，过去基础设施落后，生活艰苦留不住人，曾长期是靠三口之家撑起的“三人乡”。现在玉麦乡不仅通了光纤宽带和4G，还成功打造“惠民家宽示范乡”。基础设施和生活条件的改善，吸引了更多的农牧民扎根雪域边陲，如今玉麦乡已有67户230多人在此安家。

有了网络基础，全区开始推进电子商务进农村，构建高原特色农产品线上线下销售渠道，累计服务建档立卡人口5.73万余人次，新增农产品网销单品1971余个，实现农牧区网络零售额2.58亿元，网购金额3.07亿元。有了网络基础，全区开始建设一个个智慧产业园区和养殖基地，将5G、物联网等新一代信息技术融入农牧业和养殖业，助力农牧区经济快速发展。

“我国幅员辽阔，人口分布不均衡，地域差异较大，特别是全国行政村数量庞大且持续动态变化，全面精准确保我国行政村通宽带情况较为困难。”发布会上，工业和信息化部通信发展司司长谢存回答人民网记者提问时表示，截至2021年11月底，我国现有行政村已全面实现“村村通宽带”，打通了广大农村接入数字经济时代的“信息大动脉”，贫困地区通信难等问题得到历史性解决。

“一根根网线把农村群众与现代社会连通，更把党与老百姓的心连通了；一个个基站把信号覆盖到了乡村里，更把党的好政策送到了山沟沟；城乡之间架起了一座座‘信息桥’‘致富桥’，更架起了‘连心桥’‘暖心桥’。”谢存说。

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(责编：申佳平、章斐然)