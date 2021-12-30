人民网北京12月30日电 （申佳平）截至2021年11月底，我国现有行政村已全面实现“村村通宽带”，打通了广大农村接入数字经济时代的“信息大动脉”，贫困地区通信难等问题得到历史性解决。

“一根根网线把农村群众与现代社会连通，更把党与老百姓的心连通了；一个个基站把信号覆盖到了乡村里，更把党的好政策送到了山沟沟；城乡之间架起了一座座‘信息桥’‘致富桥’，更架起了‘连心桥’‘暖心桥’。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部通信发展司司长谢存回答人民网记者提问时表示，我国幅员辽阔，人口分布不均衡，地域差异较大，特别是全国行政村数量庞大且持续动态变化，全面精准确保我国行政村通宽带情况较为困难。

谢存表示，为此，工业和信息化部在扎实推进未通宽带行政村网络建设的同时，坚持技术核查为主、行政核实为辅，通过建立清单、数据比对、实地核实等多种方式，进行多轮次迭代式核查，着力全面摸清我国行政村通宽带情况，精准确保“村村通宽带”。

位于贵州省毕节市七星关区长春堡镇水营村黄沙组山头上的4G基站。申佳平摄

一是摸清底数。工业和信息化部商请国家统计局提供全国统计用区划代码和城乡划分代码数据，并根据代码规则认真梳理、核实筛选出农村及偏远地区51.2万个村级单位清单，其中既包括行政村，还包括林场、牧区嘎查和兵团连队等，并及时动态更新，把数据作为“村村通宽带”工作底数。同时，商请民政部、原国务院扶贫办分别提供全国村民委员会、贫困村清单，进行综合比对印证，确保清单底数全面准确。

二是强化部署。工业和信息化部连续七年组织实施电信普遍服务，在任务部署过程中，组织各地通信管理局根据全国行政村清单认真梳理未通宽带行政村，根据当地实际情况分批次纳入年度任务重点支持，逐一销号。今年，工业和信息化部会同财政部将未通宽带行政村动态清零列入党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要内容，及时制定工作方案，进一步全面梳理未通宽带行政村并进行重点部署，指导当地通信管理局督促实施企业完成建设任务并开通宽带网络。

三是深入核查。为确保数据精准、情况真实，工业和信息化部建立了电信普遍服务管理支撑平台，实现全量部署任务在线监测、精准监管。同时，组织中国信息通信研究院等单位对照行程村清单，通过国家地理信息数据库等逐一查询行政村经纬度信息，并与北斗平台、电信普遍服务管理支撑平台的数据认真比对，通过技术手段核实了51万个村级单位已通宽带。针对剩余的2000余个，及时修正村名同音不同字、采用方言读音字、少数民族地区村名译法不一等情况，通过从基础电信企业网管资源系统查找、实地核查、向有关方面核实等方式，全部查清了行政村通宽带情况。

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