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中节能太阳能镇江公司光伏专列顺利发车

2021年12月30日11:53 | 来源：人民网
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12月25日，中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称中节能太阳能镇江公司）光伏专列从江苏镇江首发，搭载着40车皮、20兆瓦550W高效组件，开往甘肃省武威市，预计3天左右到达。据了解，此次专列是中节能太阳能镇江公司在南京铁路货运中心镇江经营部的全力支持下组织发运。

由于新冠肺炎疫情的原因，为物流发货带来了极大挑战。据介绍，中节能太阳能镇江公司与南京铁路货运中心镇江运营部积极沟通协调，提出光伏专列的解决方案，为客户提供安全快捷、灵活高效的运输服务，极大提升光伏组件的运输效率及运输质量，助力客户项目快速推进。

中节能太阳能镇江公司相关负责人介绍，此次光伏专列发运的组件，将交付给甘肃武威凉州五期100MW并网光伏发电项目。该项目采用镇江公司高效组件，凭借其抗风、抗压、抗冻的高可靠性，可应对风沙大、温差大的西北环境，同时附加超高优势的度电成本，可以为戈壁、荒漠等特殊地理环境中的大型光伏电站带来显著发电收益。

该负责人还表示，秉承“让发电更加绿色”的企业愿景，公司将持续创新，不断提升产品品质和可靠性，结合不同项目需求、装机容量等，定制完善、周全的服务解决方案，从而更好地满足客户在不同场景下的需求，谱写合作互利共赢新篇章，奋力开创清洁能源产业高质量发展新局面。 

(责编：董童、李源)

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