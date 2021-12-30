12月29日20点41分，中国核电旗下中核汇能同心兴隆100MW风电项目（以下简称同心风电项目）成功并网。项目投运后，每年可提供上网电量20790万千瓦时，节省标煤消耗约6.4万吨，并减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫排放量约5524.7吨，氮氧化物排放2762.4吨，二氧化碳排放16万吨，还可减少烟尘排放量约5万吨。

同心风电项目相关负责人介绍，该项目是中核汇能有限公司以新能源产业发展融合乡村振兴的“同心模式”的缩影。随着上能电气同心生产基地的满产运行、中核汇能同心标准化厂房的竣工、英利集团2GW高效智能生产线设备的入场，宁夏同心（中核）清洁能源产业园初步建成，“同心模式”带来的帮扶效应将进一步凸显“中核力量”。

未来，中核汇能将继续立足“三新一高”，筑牢集团公司与宁夏回族自治区良好关系，依托同心县风、光资源优势，以清洁能源产业一体化发展为主线，持续巩固拓展帮扶成果，积极推进同心基地开发建设，为实现“3060”双碳目标、助推乡村振兴，完成集团公司、中国核电非核清洁能源战略使命，展现新担当、新作为，作出新贡献、新业绩。

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