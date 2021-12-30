人民网北京12月30日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，日前，农业农村部发布2021年国家产地水产品兽药残留监测情况，全国产地水产品兽药残留监测抽检合格率为99.9%，同比上升0.8个百分点。其中罗非鱼、对虾等35个品种水产品合格率达100%，养殖水产品质量安全水平持续向好。

据了解，农业农村部于今年3月启动《2021年国家产地水产品兽药残留监控计划》，组织各地农业农村（渔业）主管部门和有关水产品质检机构，在养殖产地随机抽取81500批次水产品进行孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星等7项禁（停）用药物指标的检测，其中40家主体的48批次样品检出禁（停）用药物超标。农业农村部已指导有关省份依法对违法使用禁（停）用药物案件进行调查和处罚。

农业农村部要求各地继续深入抓好水产养殖用投入品监管，严厉打击各环节违法行为，做好水产养殖规范用药指导，有效防范和控制质量安全风险隐患，全力保障养殖水产品食用安全。

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