五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）作为世界五百强企业中国五矿集团有限公司旗下金融企业，积极响应国家政策，充分研判企业风险管理需求，为中小企业提供风险管理服务。

去年四季度以来，全球大宗商品出现一轮普涨行情，期货工具可以在其中可以发挥什么作用？五矿期货总经理张必珍介绍，疫情以来，企业对运用期货工具进行风险管理的需求较为强烈。期货公司不断探索，推陈出新，设计出了累计期权、障碍敲出期权、含权贸易等多样化的新型工具，并根据企业在套期保值中因税点而调整的套保比例设计了多比例无风险实值期权保值模式，丰富了企业的避险工具箱。

“现在客户希望利用衍生工具来管理价格风险，但不同的企业有不同的采销体系、规章制度，因此，期货公司需要根据实际情况，针对性地帮助企业设计好合理的套保方案与风控机制，在制订了风险管理方案后需要持续跟踪市场变化，并针对市场变化做出合理的调整。”张必珍说。

疫情期间，不少期货品种的期权相继上市，期货公司也从单纯的经纪商、通道业务，变成了衍生品综合服务的提供商，期货、现货、衍生品的组合服务方案或者结构化服务产品将更符合机构化投资者的需求。张必珍说：“我们的研究员目前均要求策略输出涵盖期货、期权甚至是场外业务多个维度，这样就会使得工具使用更为灵活及高效。”

未来，五矿期货将依托中国五矿相关优势，借助场外期权工具，进一步加快风险管理业务的发展步伐，继续秉承“服务实体经济、服务产业客户、为投资者创造价值”的理念继续服务好中小微企业。（李楠桦）

(责编：李楠桦、初梓瑞)