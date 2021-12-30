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商务部：今年前11月我国进出口总额同比增长31.3%

2021年12月30日14:39 | 来源：人民网
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商务部副部长任鸿斌。来源：中国发布APP

人民网北京12月30日电 （记者赵竹青）12月30日，在国新办举行的政策例行吹风会上，商务部副部长任鸿斌介绍，2021年，我国外贸克服诸多困难，实现快速增长。1至11月，我国进出口总额达到5.48万亿美元，同比增长31.3%。

据介绍，前三季度，出口和进口国际市场份额分别达到了15%和12.1%，再创历史新高；货物出口增量占GDP增量的比重达到了27.8%，创十年以来的同期新高；货物和服务净出口对GDP的贡献率达到了19.5%，拉动GDP增长2个百分点。

任鸿斌表示，预计今年全年我国货物进出口有望达到6万亿美元，增长超过20%。与去年相比，进出口增量约1.3万亿美元，相当于过去10年增量的总和。

(责编：赵竹青、吕骞)

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