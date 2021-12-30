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商务部：加快推进贸易调整援助 帮助外贸企业渡过难关

2021年12月30日14:41 | 来源：人民网
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商务部对外贸易司司长李兴乾。来源：中国发布APP

人民网北京12月30日电 （记者赵竹青）12月30日，在国新办举行的政策例行吹风会上，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，要加快推进贸易调整援助。据了解，这对于中国来说是一项创新举措。

李兴乾介绍，国际贸易环境变化会导致国内的企业、产业以及从业者陷入暂时的困难，贸易调整援助是政府帮助他们渡过难关的一项政策措施，这种安排是国际惯例，在主要的发达经济体已经实施多年，对于企业缓解外部冲击、稳定产业链和供应链有所助益。他表示，要积极借鉴国际经验，帮助企业适应外部环境，进行必要的调整，保障外贸主体生存发展，进而稳市场、稳就业，稳住产业链和供应链。

此外，商务部还将从加强国际合作、厚植产业基础、培育外贸主体、优化贸易环境四个方面入手，推动落实多项政策措施，包括持续推动国际海运物流畅通、培育新一批外贸创新发展试点、支持加工贸易稳定发展和梯度转移、培育贸易双循环企业、提升贸易自由化便利化水平等。

(责编：赵竹青、吕骞)

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