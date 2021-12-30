商务部副部长任鸿斌。来源：中国发布APP

人民网北京12月30日电 （记者赵竹青）12月30日，在国新办举行的政策例行吹风会上，商务部副部长任鸿斌介绍，2022年1月1日，RCEP协定将正式生效实施。当前，协定实施的国内准备已就绪，701条约束性义务均已做好履约准备。

据悉，RCEP是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域。它的如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，可有力拉动地区贸易投资增长，促进地区经济复苏。

RCEP协定生效实施后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。中日之间也是首次建立自贸协定关系，在关税减让安排上，实施降税的首年，中国从日本进口的商品中，24.9%的税目将实现零关税，日本从中国进口的商品中，55.5%的税目关税降为零。

任鸿斌介绍，RCEP对我国构建新发展格局具有重大意义。第一，协定实施是我国对外开放新的里程碑。第二，协定实施为构建新发展格局提供有力支撑，将成为我国连接国内国际双循环的纽带和桥梁，使国内国际两个市场、两种资源更加紧密相连。第三，协定生效将大大提振疫情背景下经济复苏的信心，将有效对冲新冠肺炎疫情给经济带来的负面影响，提振贸易和投资信心，为我国经济增长注入新的动力。

任鸿斌表示，下一步，商务部将与各地方、各相关部门密切配合，跟踪分析形势变化，指导各地方结合实际，出台针对性支持举措，抓紧推动落地见效，提高政策执行效率，尽早尽快让外贸企业切实享受到开放和政策的红利，为国民经济稳定增长作出新贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)