人民网北京12月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部30日发布2019、2020年度地方预决算公开度排行榜，其中，广东、陕西预决算公开度连续两年排名全国前两名。从检查情况看，地方各级党委和政府深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，多措并举推动预决算公开工作，预决算公开管理水平持续提升，预决算公开工作取得显著成效。

财政部于2021年5-8月，组织对2019、2020年度各省（自治区、直辖市、计划单列市）预决算公开情况开展专项检查。这是2015年以来第5次在全国范围内开展地方预决算公开检查。为科学、客观、全面评价各地预决算公开情况，财政部根据检查情况对各地进行综合打分，形成“2019年度地方预决算公开度排行榜”和“2020年度地方预决算公开度排行榜”向社会公开。

地方预决算公开管理水平持续提升

地方预决算基本实现“应公开尽公开”。地方各级党委和政府持续打造“阳光财政”，基本实现了预决算信息“应公开尽公开”。2019年度应公开预算和决算分别为26.90万家、27.23万家，未公开仅2家、4家；2020年度应公开预算和决算分别为25.61万家、26.14万家（部门数量因机构改革影响比上年度有所减少），未公开仅各4家。历年检查情况显示，2015年度未公开预决算的地方各级部门为9.3万家，之后连年大幅下降，2018年度以来连续三年均为个位数，预决算公开工作取得显著成效。

预决算公开制度体系逐步健全。中央与地方同步发力，顶层设计与有效落实协同推进，构建了科学的公开制度体系。财政部推动修订《中华人民共和国预算法实施条例》，进一步明确预决算公开要求；印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》，抓实预决算公开的标准化、规范化；搭建省级预决算公开专栏，并将地方预决算公开情况纳入中央财政对地方财政工作考核体系，指导督促地方做好预决算公开工作。地方各级党委和政府对预决算公开重视程度不断提高，主动公开意识进一步增强，主要领导亲自部署抓落实，因地制宜加强预决算公开管理。

预决算公开透明度不断增强。地方各级党委和政府不断创新公开方式、完善公开内容，提升透明度。各省区市均已建立省、市、县三级的统一公开平台，有的地区还增加了微信公众号推送、发布小视频等公众喜闻乐见的公开渠道。部分地区制定了统一公开模板，针对公众关注的“三公”经费、政府债务、政府采购、扶贫资金等内容规范表述格式，增加可读性和不同地区间的可比性。

部分地方预决算公开仍存在薄弱环节

一是个别部门未公开预决算。两个年度未公开预决算的部门共涉及8家，其中，2019年度有2家未公开预算、4家未公开决算，2020年度各有4家未公开预算和决算。

二是部分政府和部门公开不及时。按照批复后20日内公开的要求，2019年度政府和部门共计371家未及时公开预算、304家未及时公开决算，2020年度分别为156家、237家。

三是公开内容不完整不细化不准确。有的部门公开内容不完整，数据说明部分缺失；有的部门公开内容不细化，关键信息“一带而过”；有的部门公开内容不准确，表格和情况说明中数据不一致、逻辑关系不符等。

四是公开内容可读性不够。预决算信息较为专业，需要必要的专业名词解释和索引指示帮助公众更好地解读内容。有的部门公开部门预决算时，未在统一平台公开决算编制目录，缺乏索引指示。有的部门对专业名词缺乏解释或解释比较简单，难以满足公众需要。

下一步，财政部将深入贯彻党中央、国务院决策部署，将预决算公开工作作为深化预算管理改革的有效举措，坚持“三个导向”，切实做好相关工作，不断提升地方预决算公开标准化、规范化水平。一是坚持结果导向。财政部将持续跟踪收集、整理社会各方面对预决算公开度排行榜的意见和建议，及时回应积极回应社会关切，鼓励先进、鞭策落后，发挥预决算公开的正面效应。二是坚持目标导向。自2021年起，预决算公开范围将下沉到部门所属单位,并要求进一步提升公开质效。财政部将继续做深做实预决算公开检查，充分发挥以检查促改革的作用，推动重大财政改革落地生效。三是坚持问题导向。针对检查发现的有关问题，财政部将进一步完善地方预决算公开制度，拓展公开范围，细化公开内容。同时，进一步压实地方责任，强化刚性约束，推动地方各级党委和政府将预决算公开工作抓实抓好抓到位，持续提升地方预算管理水平，助力国家治理体系和治理能力现代化。

(责编：王震、吕骞)