12月28日，由交银租赁订造的采用B型舱的99000立方超大型乙烷运输船在江南造船正式命名交付山东海洋集团旗下太平洋气体船公司（Pacific Gas）。公司党委书记、董事长赵炯出席命名仪式并致辞。

99000立方米超大型乙烷运输船命名仪式。受访者供图

据了解，近年来，交银租赁充分发挥示范引领作用，与中国船舶集团旗下船舶制造企业为代表的本土顶尖船厂以及以山东海洋集团等代表的国内大型航运企业保持了良好的合作关系，成功完成了疫情期间12艘12万吨双燃料油轮全球最大商船订单、4艘全球最大载箱量集装箱船舶等重大项目的落地。

交银租赁相关负责人介绍，本次交付的超大型乙烷运输船由江南造船自主研发设计，配有4个江南造船具有自主知识产权，“BrilliancE”B型液货舱实现了三十余项创新专利和关键技术突破，并超前满足了船舶能效指标（EEDI）第四阶段的要求。截至目前，公司已先后与中国船舶集团旗下船舶制造企业开展了超过60艘船舶建造合作项目，累计金额超过人民币200亿元。未来，公司将以此为契机，继续深入贯彻新发展理念，持续加强与国内先进船舶制造企业和航运企业的合作，深度服务“国货国运、国轮国造、国能国运”，不断支持打好关键核心技术攻坚战，切实服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

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