近日，华夏银行发布财报数据。数据显示，该行经营业绩稳步增长：截至2021年三季度，总资产规模达35,493亿元，较年初增长4.4%；利润总额216.6亿元，同比增长16.9%，净利润164.5亿元，同比增长15.1%。

财报数据显示，华夏银行2021年前三季度实现营业收入724.9亿元，同比增长2.6%；利润总额216.6亿元，同比增长16.9%；净利润164.5亿元，同比增长15.1%；资产收益率0.47%，同比提升0.02个百分点；净资产收益率5.91%，同比提升0.54个百分点；2021年前三季度非利息收入118.9亿元，同比增长20.7%，其中，投资收益增加12.8亿元，增长80%。与此同时，该行资产质量保持稳定，不良贷款率为1.78%，较年初下降0.02个百分点，集团、母公司拨备覆盖率分别为153.08%、138.62%。截至2021年三季度，投行新兴业务规模2257.26亿元，同比增长93.04%。

华夏银行相关负责人介绍，该行持续推动“行业+客户”营销，明确对公客户投融资重点营销行业方向，聚焦集成电路、生物医药、工业机器人等细分领域开展行业研究，明确18个新动能行业领域重点营销客户；同时深入推动“3-3-1-1”战略，围绕“十四五”时期重点行业细分领域、龙头客户，盯紧“产业高端+高端产业”客群，三季度末“3-3-1-1”客户贷款余额2612.44亿元，较年初增长180.35亿元。此外，华夏银行该着力加快交易银行发展，国内贸易业务、供应链业务稳步增长，跨境业务优势显现，对非利息收入增长形成重要支撑，截至2021年三季度末，该行国内证开证量1170亿元，进口证开证量110亿美元，同比增长20%，供应链业务余额489亿元，较年初增长15%。

零售存贷款稳定增长。三季度末，华夏银行个人存款余额3770亿元，较年初增长7.45%；个人贷款余额3667亿元，较年初增长6.97%，个人消费贷款连续7个月环比增长。截至2021年三季度末，个人金融资产总量9597亿元，较年初增长11.27%。

利率业务方面，截至2021年三季度末，华夏银行利率业务交易总量9161.73亿元，同比增长40.6%，汇率业务交易规模6.46万亿元，同比增长24%；实现托管总收入107823.33万元，同比增幅7.61%。

绿色信贷方面，截至2021年三季度，华夏银行全行绿色贷款余额2061亿元，增速14.48%，连续三个季度完成人民银行提出的绿色信贷“两个不低于”指导目标。

立足北京“文化中心”功能定位，截至2021年三季度末，华夏银行累计为北京地区提供各类投融资服务1744.73亿元；推进长三角一体化区域分行有质量发展，推动长三角区域分行联合贷款发展，拓展业务增长点，协调推动区域创新产品研发，2021年三季度末，该行长三角区域分行贷款、存款日均、拨备前利润占比分别为33.6%、30.9%、32.2%，分别较年初提高0.2、1.1、0.6个百分点；推进粤港澳大湾区分行提速发展，打造零售金融、贸易金融、金融市场、金融科技四大特色领域，实现基础设施、绿色金融两大产业重点突破，2021年前三季度粤港澳区域分行资产总额、存款余额、贷款余额增长较快，分别较年初增长8.82%、6.17%和9.70%。

该负责人表示，展望未来，华夏银行将肩负起新发展格局下金融服务实体经济的任务使命，遵循安全性、流动性和盈利性“三性”统一的经营原则，以价值创造为核心，以轻型化、数字化、综合化为导向，把握资本管理与风险管理两个核心，履行全国系统重要性银行的责任定位，全面提升经营质效和风险管控能力，全面促进自身有质量发展，从而更好服务国家高质量发展大局。

(责编：曹淼、李源)