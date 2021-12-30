原标题：交通银行打造乡村振兴新金融服务体系

今年以来，交通银行认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署，结合自身资源禀赋，持续加大金融支持力度，集全行力量打造乡村振兴新金融服务体系，不断提升服务水平，展现国有大行的使命担当。在此基础上，交行近日与农业农村部、国家乡村振兴局签订战略合作协议，未来三方将发挥各自职能作用，进一步通过银政合力共同创新金融服务三农模式，推动乡村振兴各项工作迈上新台阶。

“交银益农通”，打造综合金融服务体系

为更好地发挥金融优势，助力乡村振兴，交行充分利用行内外资源，依托全牌照优势与金融科技力量，建立了涵盖政策咨询、信贷融资、财富管理、支付结算等多种服务为一体的“交银益农通”综合金融服务体系，“这是交行为农村、农业、农民而打造的综合化、全方位金融服务体系。”交行乡村振兴部相关负责人表示，该体系整合了公司、个金、普惠、营运等全行资源，旨在为乡村振兴客群提供综合、贴心、一致的客户服务体验。

作为“交银益农通”的重要组成部分，“兴农e贷”主要提供各类信贷融资服务，并针对客群不同需求、基于数字化创新形成三大产品线：标准化产品线，为涉农领域的小微企业、新型农业经营主体等提供申请、准入、审查审批、用款等标准化的线上融资服务；场景定制产品线，针对以往难以深入农村开展的涉农信贷业务，借助远程认证、线上授权、线上预审批等融资模块化功能，通过线上方式，结合各地特色产业，给予不同场景下的新型农业经营主体、农户信用融资额度以及配套的服务方案，依托数字化有效提升融资办理效率及客户体验；产业链产品线，主要依托农业龙头企业，制定针对第一、二、三产业的全链条金融服务方案，基于农业产业链项目梳理原料采购、生产加工、产品销售、养殖、物流运输、终端食品销售等六大场景，形成链金融模式，提供差异化产品服务方案。此外，交行还在探索各种融资方式支持乡村振兴，今年独家主承销乡村振兴票据13.1亿元，牵头主承销乡村振兴票据16亿元，为涉农企业提供多元化的融资渠道。

除融资服务外，交行还推出专门针对三农主题的财富管理、支付结算等综合服务，如今年9月在上海市、浙江省嘉兴市、甘肃省天祝县、山西省浑源县、四川省理塘县首发乡村振兴主题卡；针对三农主体，推出低起点现金管理产品，开展属地化存款优惠利率服务，提供多种涉农保险产品保障；加强支付清算基础设施建设，提供数字人民币、收付二维码(移动支付)、POS机、单位结算卡、助农机具、消费帮扶等综合金融服务。

“我们还可以提供‘融智’服务。”据相关负责人介绍，交行建立了金融政策宣传培训制度，充分整合各类资源，发挥银政、银校等各方面资源优势，邀请高水平专家为三农主体提供政策解读咨询、专题授课等服务。

科技赋能创新产品，加强重点领域支持

借助金融科技，提升涉农金融服务能力，已成为各家银行的共识。在交行乡村振兴部负责人看来，银行发展乡村振兴金融业务不能简单依靠“物理网点”和“人海战术”，而是要应用新金融理念方法，发挥金融科技作用，通过平台和场景的搭建，为乡村客群提供触手可及的金融服务，这也是交行一以贯之的经营理念。

以服务新型农业经营主体为例，“作为现代农业的主力军，新型农业经营主体在保障国家粮食安全、带动农户脱贫致富、促进农业供给侧结构性改革方面发挥了重要作用。但由于该主体信息缺失或分散的问题，导致其融资困境日益突出。”上述负责人表示，为更好地缓解由信息不对称带来的融资难题，交行积极参与农业农村部金融支农创新试点，该行“江苏省兴化市新型农业经营主体信用体系建设创新试点”成功入围试点名单，作为4家入选银行之一，交行正以此次创新试点为抓手，借助数字技术，将分散化、条块化的数据进行归集，构建乡村振兴信息数据库，建立一套能准确反映现代农业发展特点的信用体系，并应用于金融机构产品与服务，缓解新型农业经营主体以往因信息不对称而产生的资金供需缺口，为后续不断创新服务模式，由点到面推进乡村振兴全面发展提供有效支撑。

此外，交行还积极与农业农村部开展深入合作，推进“农业农村部信贷直通车”业务，通过数据交互批量获客，加强对新农主体的金融服务，并引导各分行积极对接当地农业农村部门、农业担保公司，强化合作对接，该行长三角地区分行已陆续实现业务落地；同时，在系统直联基础上形成“三位一体”的线上功能优化方案，持续创新，以提升新农主体体验与服务效率。

交行还积极聚焦重点行业和区域，通过科技赋能，努力形成业务特色。围绕粮食安全、乡村产业、农业现代化、新型城镇化建设等乡村振兴重点领域，印发《关于聚焦重点做好金融服务乡村振兴工作的通知》，引导分行加大对涉农重点领域、重点客户和重点渠道的支持力度。如在内蒙古落地“伊利产业链项目”，通过与核心企业伊利集团的合作，为其上下游小微或个体工商户客群提供融资服务，尤其是针对伊利下游经销商地域分布广、开卡难的问题，实现贷款资金通过二类户完成受托支付，即客户无需在交行开实体卡即可实现融资业务全流程线上办理，通过专款专用的闭环操作不仅有效降低融资门槛，还大大提升了业务办理效率和客户体验。交行有效发挥金融科技和数字化技术在涉农金融领域的应用，用科技长板补足机构覆盖面的短板，充分结合各地产业特点，在多领域形成了包括“蒜黄贷”“冷链贷”“木易贷”“家具贷”“棉机贷”“药商e贷”等一大批专属融资产品，并构建了根据不同涉农场景快速定制产品的灵活服务模式；同时还在海南、湖南、四川、甘肃等地加大金融支持育种和种业工程力度，为育种基地、企业提供配套金融服务，有效提高了农村地区客户的授信效率和数字化、智能化经营水平，解决金融服务进入乡村的“最后一公里”。

扎实推进定点帮扶，巩固脱贫成果

“有了交行这笔20万元贷款，我明年就能再新增4座大棚，不仅能为家庭增收近2万元，还能帮助更多易返贫户就业。”近日，甘肃省天祝县松山镇达秀村农户郭云山通过线上方式，轻松拿到一笔纯信用贷款。这笔资金来自交行专门针对甘肃天祝定点帮扶县推出的“菌菇贷”，该产品采用整村授信模式，并可根据授信主体带动易返贫户就业情况给予不同的利率优惠。

“菌菇贷”的落地是交行积极发挥金融优势，运用科技手段，克服县域区域服务网点数量较少，将金融资源与帮扶地区特色产业相结合，实现“授人以渔”的一个典型。据交行乡村振兴部相关负责人介绍，为帮助脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住防止规模性返贫底线，交行结合天祝县当地菌菇产业特点，不仅投入1250万元无偿捐赠资金作为“种子”资金孵化菌菇产业园、投入800万元贷款支持菌菇种植企业，更是探索试点“菌菇贷”产品，以纯信用方式向广大的菌菇种植农户和合作社线上授信，不仅解决脱贫户菌菇种植采购的短期流动资金需求问题，更将授信主体带动易返贫户就业情况作为贷款利率优惠的重要参考，通过利率的杠杆作用引导种植企业带动更多脱贫户就地就近就业。

交行扎实推进定点帮扶工作，严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策、帮扶力量总体稳定，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫。在脱贫攻坚过渡期内，交行确保对定点帮扶地区投入的帮扶资金、技术培训、消费帮扶、信贷支持等方面力度不减，帮助定点帮扶地区建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户及时发现、及时帮扶。

交行选优配齐定点帮扶县挂职干部，第一时间落实帮扶挂职保障。坚持捐赠项目早投放、早启动、早见效的理念，重点聚焦于产业发展项目，全年投入捐赠资金 2500 万元，通过产业振兴带动致富、就业、增收。举办交行定点帮扶县乡村振兴带头人培训班，帮助地方致富带头人开拓视野，更新理念，提升技能。举办定点帮扶地区乡村振兴线上培训班，累计培训交行系统派驻帮扶干部、驻村第一书记 170 余名、帮扶县干群 3000 余人。交行还通过员工食堂、工会福利采购优先购买定点帮扶地区特色农产品，借助交行信用卡“买单吧”app 商城设立助农专区、员工餐厅小超市专柜，持续推进消费帮扶。截至目前，交行累计购买农产品 800余万元，帮助销售农产品2000余万元。

今年以来，交行党委班子多次前往甘肃天祝、四川理塘等定点帮扶县进行督导调研，重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、特色产业振兴发展深入考察，研究支持当地产业发展的思路。通过结对帮扶方式，落实引进帮扶资金、消费帮扶等工作，引入当地龙头企业对接帮扶县农业生产项目、为帮扶县招商引资，帮助当地稳岗就业。结合乡村振兴业务，将定点帮扶与乡村振兴紧密结合，发掘定点帮扶县的特色产业，推进定点帮扶县五大振兴，努力把金融定点帮扶“责任田”，打造成金融服务乡村振兴的“示范田”，真正实现由助脱贫向促发展的转变。

优化顶层设计，建立保障机制

乡村振兴业务的创新发展，离不开一系列顶层设计的支撑。

交行乡村振兴部相关负责人介绍，交行在总行层面成立乡村振兴领导小组，董事长、行长任双组长，统筹乡村振兴金融服务和定点帮扶工作；总分行成立乡村振兴金融服务专业部门，承担乡村振兴金融服务和定点帮扶的日常推动工作。

在此基础上，形成自上而下的管理机制。总行成立专班，牵头协调跨条线、跨部门协同推进各项重点工作，为各类政策、制度、方案的快速传导及响应奠定管理基础；在总行领导带领下，积极对接监管部门及农业农村部等相关机构，及时了解最新政策和要求，围绕政府对乡村振兴的布局、涉农核心集团客户、重点项目等，明确差异化授信政策、展业要求，给予对应产品开发支撑。

进一步理顺支持乡村振兴发展的政策。研究在经济资本配置、内部资金转移定价、人员配备、考核激励、费用安排、专项竞赛、授信流程、审批权限、产品研发、风险容忍和尽职免责等方面对乡村振兴业务予以政策倾斜；此外，深入各重点区域分行，在充分了解基层一线市场、群众关切的基础上，与分支机构一起探讨如何将区域资源优势与交行资源禀赋整合，快速找到高效推进乡村振兴业务的具体方向和落地措施，形成自上而下的推进合力；形成“5+4+3+2+1”乡村振兴金融工作总体思路(即五项基础：体制机制、风险管理、资源配置、科技赋能、队伍建设；四大领域：粮食安全、乡村产业、农业现代化、新型城镇化建设；三大产品线：场景定制、一二三产融合、标准化产品；两项重点：定点帮扶、乡村振兴；一个品牌：交银益农通)；针对定点帮扶，统筹资金、帮扶项目的管理与实施，聚焦产业帮扶，把乡村振兴业务与扶植当地优势产业紧密结合。

下阶段，交行以高度的政治自觉，持续加大服务乡村振兴的创新力度，依托金融科技优势助力业务下沉、提升三农服务质效，助力乡村振兴战略的全面推进。

(责编：董童、李源)