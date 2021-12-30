中科院空间应用工程与技术中心研究员张伟。中国科学院供图

人民网北京12月30日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，12月29日晚，“复兴路上的科学力量——中国科学院2022跨年科学演讲”活动正式拉开帷幕，为公众解读一年来我国科技创新取得的重大研究成果，共享科普盛宴，感悟科学力量。

宇宙是什么？宇宙从哪里来？主宰宇宙命运的暗物质是什么？在开幕演讲中，中科院院士武向平围绕《理解宇宙》开讲，从人类长久思考与追问的问题出发，结合现代宇宙学的发展，带领公众体验了一次宇宙探索的神奇之旅。

中科院天津工业生物技术研究所副研究员蔡韬。中国科学院供图

开幕演讲结束后，中科院天津工业生物技术研究所副研究员蔡韬讲述了“变废为宝——从二氧化碳到淀粉”的故事，该研究在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，有望对粮食生产产生革命性影响。中科院东北地理与农业生态所研究员关义新介绍了用科技保卫黑土粮仓的科技创新，讲述了为实现黑土地可持续发展作出的努力。中科院空间应用工程与技术研究中心研究员张伟介绍了精彩纷呈的太空科学实验，更加激发了大家对探索宇宙奥秘的兴趣。

中科院东北地理与农业生态所研究员关义新。中国科学院供图

在接下来的两天，活动将继续进行。12月30日晚，“纵横博览，智慧碰撞”主题活动将邀请中国古动物馆馆长王原，北京交通大学陈征副教授、中科院科学传播研究中心副主任袁岚峰，山东省第八届科协委员李宗鉴等专家为公众带来精彩演讲，共享关于“科学与新年”的感悟和体会。12月31日晚，中科院物理研究所研究员曹则贤再续跨年经典，从一元二次方程联系到规范场论，讲述数学和物理的无穷魅力。

中科院空间应用工程与技术中心研究员张伟。中国科学院供图

本次跨年科学演讲活动由中国科学院科学传播局主办，中国科学院物理研究所承办。中科院此前已连续两年举办跨年科学演讲活动，在辞旧迎新之际推出独具中科院特色的科学传播方式，有利于普及科学知识、弘扬科学精神、激发公众对科学的探索热情。

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